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Carrefour'da Samsung Galaxy S22 Ultra inanılmaz fiyatla satışta! Kaçıran bin pişman olur!

Carrefour, müşterilerinin telefon alımlarında avantajlı fiyatlarla karşılaşmasını sağlamak için indirimli amiral gemisi serisi kapsamında "Samsung Galaxy S22 Ultra"yı sunmaktadır.

Carrefour'da Samsung Galaxy S22 Ultra inanılmaz fiyatla satışta! Kaçıran bin pişman olur!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 16:55

Kaçıran bin pişman olur! Carrefour'da Samsung Galaxy S22 Ultra inanılmaz fiyatla satışta-  Carrefour, müşterilerinin telefon alımlarında avantajlı fiyatlarla karşılaşmasını sağlamak için indirimli amiral gemisi serisi kapsamında "Samsung Galaxy S22 Ultra"yı sunmaktadır. Bu yeni ürün, Samsung'un popüler Galaxy Note serisine dönüşünü işaret etmektedir. Siz de Carrefour'un bu cazip teklifinden faydalanarak 01 Haziran itibarıyla Samsung Galaxy S22 Ultra'yı uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Galaxy Note Serisinin Yeniden Doğuşu

Samsung Galaxy S22 Ultra, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için tasarlanmış bir amiral gemisidir. Samsung, Galaxy Note serisine ait en iyi özellikleri - S Pen ve göze çarpan tasarım - Galaxy S serisinin güçlü kameraları ve büyük pil kapasitesiyle birleştirerek kullanıcılara hepsi bir arada bir telefon sunmaktadır.

Bu telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri, uzun menzilli periskop zum lensli 4 kamera sistemidir. Yüksek kalitede fotoğraflar çekmek ve ayrıntıları yakalamak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir. Dahili S Pen, Samsung'un ünlü kalemi, telefonunuzla not almanızı, çizim yapmanızı ve yaratıcılığınızı ifade etmenizi sağlar. Samsung Galaxy S22 Ultra, en yeni ve en güçlü Android işlemciyle donatılmıştır. Bu sayede hızlı ve akıcı bir performans sunar. Ayrıca, Samsung'un gelişmiş AMOLED ekran teknolojisi kullanılarak üretilen telefon, canlı ve keskin görüntüler sunar. Yüksek parlaklık seviyeleri, ayrıntılı yenileme hızı ve çeşitli renk seçenekleri gibi bonus özellikler, kullanıcı deneyimini daha da geliştirir.

Samsung Galaxy S22 Ultra 2023 Haziran Fiyat Listesi

Samsung Galaxy S22 Ultra, Carrefour'un internet sitesinde büyük bir indirimle sunulmaktadır. İşte Haziran 2023 tarihli fiyat listesi:

  • Samsung Galaxy S22 Ultra satış fiyatı: 32.900,00 TL

Bu indirimli fiyatla Samsung Galaxy S22 Ultra'yı satın alabilir ve telefon alışverişinizi avantajlı hale getirebilirsiniz. Carrefour'un sunduğu bu fırsatı kaçırmayın!

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