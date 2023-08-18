Carrefour market bedavadan biraz daha ucuza satmaya başladı! O üründe 75 TL indirim yaptı! Stoklarla sınırlı, herkese bir tane

O üründe 75 TL indirim yaptı! Stoklarla sınırlı, herkese bir tane... Carrefour market bedavadan biraz daha ucuza satmaya başladı- Rekabet, market sektöründe her geçen gün daha da yoğunlaşırken özellikle online marketlerin indirim kampanyaları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu rekabetçi ortamın içerisinde yer alan marketlerden biri de Carrefour oldu. Carrefour, online markete özel olarak düzenlediği yeni kampanyasıyla dikkatleri çekiyor. Özellikle son dönemde artan kağıt havlu ve tuvalet kağıdı fiyatlarındaki indirimler, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kağıt Ürünlerinde Dev İndirim

Carrefour, Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olarak, online mağazasına özel indirimlerini duyurdu. Yapılan bu indirimler sayesinde tüketicilere çekici fırsatlar sunuluyor. Özellikle kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ürünlerindeki indirimler büyük ilgi görüyor.

Selpak Tuvalet Kağıdı Ekstra Banyo Ferahlatma 8'li paket, 100 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan indirimle 110,95 TL yerine sadece 35 TL'ye satışa sunuldu. Ancak her tüketiciye sadece 1 adet alma hakkı verildi.

İndirimli Ürünlerle Temizlik Daha Uygun

Carrefour'un indirimli ürünleri arasında şunlar yer alıyor:

Carrefour Çift Kat 32'li Tuvalet Kağıdı: 119,90 TL

Solo Tuvalet Kağıdı Bambu 12'li: 102,10 TL yerine 76,58 TL

Selpak Tuvalet Kağıdı 32'li: 305,40 TL yerine 189,90 TL

Carrefour Tuvalet Kağıdı Pudralı 32'li: 173,50 TL yerine 119,90 TL

Carrefour Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 16'lı: 88,25 TL

Carrefour Çift Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı: 88,25 TL

Familia Tuvalet Kağıdı 32'li: 222,10 TL yerine 166,58 TL

Familia Kokulu Tuvalet Kağıdı 32'li: 222,10 TL yerine 166,58 TL

Sola Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı 16'lı: 137,75 TL yerine 104,06 TL

Bu özel indirimli ürünlerin tümünde stoklarla sınırlı satış yapılacak ve en büyük indirimin uygulandığı özel ürün için siparişler sadece 1 adetle sınırlı olacak. Ayrıca, bu indirimden yararlanmak isteyenlerin en az 100 TL alışveriş yapmaları gerekecek.

Carrefour'un online market indirim kampanyası, büyük ilgi gören kağıt ürünlerindeki indirimlerle müşterilerine büyük avantajlar sunuyor.