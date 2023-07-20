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Çalışmayan ev hanımı kadınlara aylık 6.250,00 TL müjdesi geldi! Yarın banka hesaplarını kontrol edin!

Çalışmayan kadınlar için emeklilik sistemi, daha önce bir kurumda çalışmamış olan kadınların da emeklilik hakkından faydalanabilmesini sağlayan bir düzenlemeyi içermektedir.

Çalışmayan ev hanımı kadınlara aylık 6.250,00 TL müjdesi geldi! Yarın banka hesaplarını kontrol edin!
Yayın Tarihi : 2023-07-20 09:39

Yarın banka hesaplarını kontrol edin! Çalışmayan ev hanımı kadınlara aylık 6.250,00 TL müjdesi geldi- Çalışmayan kadınlar için emeklilik sistemi, daha önce bir kurumda çalışmamış olan kadınların da emeklilik hakkından faydalanabilmesini sağlayan bir düzenlemeyi içermektedir. Bu düzenleme ile çalışmayan kadınlar, prim ödemelerini yaparak emeklilik hakkı kazanabilirler. İsteğe bağlı düzenleme sayesinde ev hanımları, öğrenciler ve diğer çalışmayanlar da bu sistemden yararlanabilir.

Bireysel emeklilik sistemi kapsamında emekli olmak ve aylık almak mümkün olsa da, sağlık hizmetlerinden yararlanmak bu durumda mümkün olmayabilir. Başvurular genellikle e-devlet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Ev ortamında üretim yapan ve bu ürünleri satan kişilere, prim ödemeleri için kolaylık sağlanmaktadır. Bu şekilde üretim yapan kadınlar da sigorta kapsamına alınarak emeklilik hakları elde edebilirler.

Bu sistemi kullanmak isteyen kadınlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde başvuru yapmalıdır. İsteğe Bağlı Sigorta olarak adlandırılan sistemle, kişiler 4B Bağkur sigortası kapsamında emekli olabilirler. Bu durumda SSK'lılara göre daha yüksek prim ödemeleri gerekebilir.

Çalışmayan kadınlar için emeklilik sistemi, prim ödemeleriyle birlikte belirli şartları karşılayan kişilere emeklilik hakkı tanımaktadır. Bu sistemle ilgili detaylı bilgilere Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi kaynaklarından ve e-devlet sitesinden ulaşmak mümkündür.

KÖK AYLIK: 5.000,00
YÜZDE 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.250,00
EK ÖDEME ( YÜZDE 4): 250,00
YATIRILACAK: 7.50

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