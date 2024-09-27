Çağatay Ulusoy’un “Tam Bir Centilmen” filmindeki çıplak sahnesi sosyal medyayı salladı!

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler’in paylaştığı “Tam Bir Centilmen” filmi, dün Netflix’te gösterime girdi. Çağatay Ulusoy’un jigolo karakteriyle dikkat çektiği film, özellikle içerisinde yer alan duş sahnesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği filmin senaryosu Deniz Madanoğlu’na ait. Film, aşk nedeniyle hayatı değişen bir jigolonun hikayesini anlatıyor. Çağatay Ulusoy’un duş sahnesindeki belindeki gamze ise izleyicilerin gözünden kaçmadı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşıldı.