BYD Han'ın Türkiye satış tarihi ve fiyatı netleşiyor

BYD, dünyanın en çok elektrikli otomobil satan markalarından biri olarak Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Bu heyecan verici gelişme, BYD'nin yenilikçi otomobil modelleriyle ülkemizde de yer edinme isteğini gösteriyor. İşte BYD Han'ın Türkiye satış tarihi ve özellikleri: BYD, otomobil dünyasına sunduğu her modelle benzersiz bir çeşitlilik sunuyor. BYD Han, bu modeller arasında öne çıkan bir seçenek. Hem premium donanımlara sahip hem de yüksek performansa sahip olan Han, sürücülere konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Elektrikli Bir Harika: BYD Han

BYD Han, sadece %100 elektrikli bir otomobil değil. 2019 yılında Şanghay Otomobil Fuarı'nda E-SEED GT konsepti olarak tanıtıldı ve 2020'de Han adı altında satışa sunuldu. İlk çıkışında şarj edilebilir hibrit versiyonu (Han DM) ve tam elektrikli versiyonu (Han EV) olmak üzere iki farklı seçenek sunuldu.

Han EV, 2021 yılında iF tasarım ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve bu ödülü kazanan ilk Çinli sedan otomobil oldu. 2022 yılında ise tasarımı daha da güncellendi. 2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapacak olan Han EV, dinamik tasarımıyla öne çıkıyor ve özellikle İstanbul'da sergilenen otomobiller arasında dikkat çekiyor.

Geniş ve Güçlü: BYD Han'ın Özellikleri

BYD Han, büyük bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Uzunluğu 4995 mm, genişliği 2134 mm, yüksekliği 1495 mm ve aks mesafesi 2920 mm. Aks mesafesi, özellikle elektrikli sürüş için tasarlandığını gösteriyor. Han EV, alçak burun tasarımı, fastback silüeti, krom süslemeler ve gizli kapı kollarıyla modern bir görünüme sahip.

Han EV, standart olarak iki elektrik motoruna ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Toplamda 380 kW güç ve 700 Nm tork üreten bu motorlarla, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 180 km/s ile sınırlı.

Premium Donanım Seçenekleri Ve Fiyat

Türkiye'deki donanım seçenekleri henüz belirlenmemiş olsa da, Avrupa'da Han EV premium bir otomobil olarak biliniyor. Almanya'da başlangıç fiyatı 69.000 euro. Türkiye'deki satış fiyatları ve donanım seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgiye yakın bir tarihte ulaşabiliriz.