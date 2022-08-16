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Gecce Magazin Haberleri

Burcu Özberk'in tatil pozları!

Oyuncu Burcu Özberk, yaptığı tekne tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Burcu Özberk'in tatil pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2022 09:40

En son 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan oyuncu Burcu Özberk, dizinin final yapmasıyla tatil sezonunu açmıştı. Türkiye'de ve yurtdışında tatile çıkan oyuncu paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekti.

Kısa bir Bali turu yapan güzel oyuncu, daha sonra ailesiyle Türkiye'de tatiline devam etmişti.

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Burcu Özberk, fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. 

Instagram'da 7.9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk bu defa tekne turuna çıktı. Mayolu fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Özerk'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

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