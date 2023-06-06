Bundan daha ucuzu Türkiye'de yok! Temmuz'da geliyor! Dacia Spring kaç para olacak, menzili ne kadar?

Temmuz'da geliyor! Dacia Spring kaç para olacak, menzili ne kadar? Bundan daha ucuzu Türkiye'de yok- Elektrikli otomobiller, son zamanlarda benzinli ve dizel araçların ötesine geçerek önemli bir popülerlik kazandı. Yakıt ekonomisi ve menzilin artmasıyla birlikte, elektrikli araçlar önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşmaya başlayacak. Ancak, piyasada henüz çok sayıda uygun fiyatlı elektrikli araç modeli bulunmaması, bu popülerliğin önünde bir engel oluşturuyor. Neyse ki, sevilen otomobil markalarından biri olan Dacia, yeni ve uygun fiyatlı elektrikli otomobil modelini tanıttı. Detaylar gecce.com.tr'de

Sektörün önde gelen isimlerinden Emre Özpeynirci, yeni modelin uygun fiyatlarla satışa sunulacağını ve yakın bir tarihte incelenebileceğini belirtti. Ancak aracın Çin'de üretilmesi nedeniyle yüzde 54'lük bir vergiye tabi olduğunu da açıkladı. Emre Özpeynirci, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Elektrikli Dacia Spring, temmuz sonunda nihayet Türkiye'de satışa sunulacak. Ama Çin'de üretildiği için ne yazık ki %54'lük ek vergiye takılıyor. Buna rağmen yine de Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli olacaktır. Çok yakında aracı test edip izlenimlerimi paylaşacağım."

Yeni Dacia Spring, klasik Dacia modellerine benzer bir görüntüye sahip olacak ve daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için üretilecek. Ancak bekleniyor ki, araç yüksek satış rakamlarına ulaşacak ve binlerce kişiyi heyecanlandıracak.

Dacia Spring'in menzili ise oldukça etkileyici. 27,4 kWh kapasiteli bir batarya paketine sahip olan araç, Eco modunda şehir içi hız sınırlarına uyarak kullanıldığında 300 km'lik sınırı aşabileceği öngörülüyor.

Yeni modelin düşük enerji tüketimi beklenen Çin menşeli araç, ayrıca 50 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak hızlı şarj süresi %0'dan %80'e kadar olan süreyi 56 dakikaya kadar çıkartabiliyor. AC şarjda ise Dacia Spring'in tam şarj olması 4 saat sürüyor.

Elektrikli araçların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, elektrikli araba ekosistemine geçiş yapmak isteyen vatandaşlar için en uygun seçenekler sunulmaktadır. Dacia'nın yeni modeli olan Dacia Spring, bu alanda dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Artık sokaklarda daha fazla elektrikli aracı görmek mümkün olacak gibi görünüyor. Temmuz ayının sonunda piyasaya sürülmesi beklenen aracın satış rakamları henüz netleşmemiş durumda. Ancak, yakın bir zamanda yapılacak açıklamalarla birlikte resmi satış rakamı da duyurulacak ve sizlerle paylaşılacaktır.