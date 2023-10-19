Bugün ve yarın TC kimlik numarasına göre 50.000 TL ödeme alacaksınız! İşlemler başladı

Bankalar, son dönemde ihtiyaç kredileri kampanyaları ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı ve kolay bir şekilde kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Özellikle Yapı Kredi Bankası ve Akbank, sundukları yeni kampanyalar ile dikkat çekiyor. İşte bu kampanyalar hakkında detaylar:

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine TC kimlik numaralarına göre özel ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Başvurularınızı pazartesi ve salı günleri yapmanız durumunda işlemleriniz hızlandırılacaktır. Ancak başvuru öncesi dikkat etmeniz gereken bir kriter, banka şubelerine gitmeden önce kredi puanınızın uygun olmasıdır.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, 1400 ve üzeri kredi puanına sahip olmalıdır. Başvurular, TC Kimlik numarası üzerinden yapılır ve başvuru sonucunda nakit ihtiyacınızın belirlenmesi sağlanır. Bu miktarı belirledikten sonra banka şube yetkilisine iletilir ve o kadar kredi başvurusu yapılır. Başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız SMS atabilir veya internet bankacılığı uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Bu kampanya kapsamında 36 ay vadeli gelir belgesiz ihtiyaç kredisi sunulmaktadır. Ayrıca, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı da sağlanmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, "Bireysel TC Kimlik Numarası Aylık Gelir" formatında bir SMS göndererek başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sonucunda onay alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte belirlenen kredi miktarını aynı gün içinde hesaplarına aktarabilirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Akbank, hesabı olan müşterilerine Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi fırsatı sunmaktadır. Hesabınızı kullanarak Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Başvurularınızı hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Onay alan kredinizi aynı gün içinde hesabınıza aktarabilirsiniz. Başvuru yapmadan önce kredi puanınızın uygun olması gerekmektedir.

Kredi başvuru şartlarını inceleyerek ve kredi puanınızı kontrol ederek, başvurunuzu hızlandırabilir ve nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu kampanyaları yakından takip ederek, ekonomik olarak rahat bir dönem geçirebilirsiniz.

Akbank Direkt Kredi ve Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi seçenekleri

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

Akbank Direkt Kredi:

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 2.868,91 TL

Toplam Ödeme: 103.568,26 TL

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi:

Faiz Oranı: %4,39

Aylık Taksit: 3.301,14 TL

Toplam Ödeme: 119.128,54 TL

Her iki kredi seçeneği de nakit ihtiyacınızı karşılamak için kullanabileceğiniz farklı seçenekler sunmaktadır. Ancak ödeme planları, faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza ve finansal durumunuza en uygun kredi seçeneğini seçmeden önce dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir.