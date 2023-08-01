Advert

Bugün son gün! TOKİ başvurusu yapanlar 10 sene vadeli hemen teslim konut satışından yararlanabilecek

TOKİ'nin yeni duyurusuyla birlikte 42 şehirde toplamda 182 konut satışı yapılacağı duyuruldu. Açık artırma usulüne uygun olarak gerçekleştirilecek bu satışlar, yüzlerce kişinin yüzünü güldürecek.

Bugün son gün! TOKİ başvurusu yapanlar 10 sene vadeli hemen teslim konut satışından yararlanabilecek
Yayın Tarihi : 2023-08-01 11:43

TOKİ başvurusu yapanlar 10 sene vadeli hemen teslim konut satışından yararlanabilecek! Bugün son gün- TOKİ'nin yeni duyurusuyla birlikte 42 şehirde toplamda 182 konut satışı yapılacağı duyuruldu. Açık artırma usulüne uygun olarak gerçekleştirilecek bu satışlar, yüzlerce kişinin yüzünü güldürecek. TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden duyurulan yeni konut kampanyası sayesinde vatandaşlar uzun vadeli ve düşük taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecekler.

Son dönemde konut ve kira fiyatlarının sürekli artış göstermesi, ev sahibi olma hayalini zorlaştıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, alt gelir grubundaki vatandaşları zorlarken orta gelir grubundakileri de ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak gerçekleştirilen yeni projeler sayesinde alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için ucuz ve kolay ödeme yöntemleriyle ev sahibi olma imkanı sunuluyor.

Hemen Teslim Edilecek

TOKİ tarafından satışa çıkarılacak konutlar 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak ve fiyatları 554 bin TL'den başlayacak. %25 peşinatla ve 120 ay vadeli ödeme seçeneği sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uygun ve kolay ödeme koşullarıyla konutlara sahip olabilecekler. Bu evlerin bir kısmı hemen teslim edilebilecekken bazıları ise yapım aşamasında olacak.

Satışı yapılacak tüm evlerin detayları TOKİ tarafından paylaşıldı. TOKİ, açık artırma tarihini 1 Ağustos olarak belirledi. Vatandaşlar bu tarihe kadar ilgili kurumlardan başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Ev sahibi olmak isteyenlerin başvuruları ve teminat işlemleri, Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca, açık artırma gününde de başvurular kabul edilecek.

Satış yapılacak şehirler arasında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok il bulunuyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi veya ilgili bankaları ziyaret ederek başvuru süreci hakkında detaylı bilgi alabilirler.

TOKİ tarafından sunulan bu fırsat sayesinde, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kolay ödeme seçenekleriyle sorun yaşamadan hayalini kurdukları evlere sahip olabilecekler. Devletin desteğiyle yapılan bu projeler, ev sahibi olmak isteyenlere büyük destek olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları
Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi! Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi!
Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL? Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL?
Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu? Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?
Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para? Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para?
Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!