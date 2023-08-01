Bugün son gün! TOKİ başvurusu yapanlar 10 sene vadeli hemen teslim konut satışından yararlanabilecek

TOKİ başvurusu yapanlar 10 sene vadeli hemen teslim konut satışından yararlanabilecek! Bugün son gün- TOKİ'nin yeni duyurusuyla birlikte 42 şehirde toplamda 182 konut satışı yapılacağı duyuruldu. Açık artırma usulüne uygun olarak gerçekleştirilecek bu satışlar, yüzlerce kişinin yüzünü güldürecek. TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden duyurulan yeni konut kampanyası sayesinde vatandaşlar uzun vadeli ve düşük taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecekler.

Son dönemde konut ve kira fiyatlarının sürekli artış göstermesi, ev sahibi olma hayalini zorlaştıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, alt gelir grubundaki vatandaşları zorlarken orta gelir grubundakileri de ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak gerçekleştirilen yeni projeler sayesinde alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için ucuz ve kolay ödeme yöntemleriyle ev sahibi olma imkanı sunuluyor.

Hemen Teslim Edilecek

TOKİ tarafından satışa çıkarılacak konutlar 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak ve fiyatları 554 bin TL'den başlayacak. %25 peşinatla ve 120 ay vadeli ödeme seçeneği sayesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uygun ve kolay ödeme koşullarıyla konutlara sahip olabilecekler. Bu evlerin bir kısmı hemen teslim edilebilecekken bazıları ise yapım aşamasında olacak.

Satışı yapılacak tüm evlerin detayları TOKİ tarafından paylaşıldı. TOKİ, açık artırma tarihini 1 Ağustos olarak belirledi. Vatandaşlar bu tarihe kadar ilgili kurumlardan başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Ev sahibi olmak isteyenlerin başvuruları ve teminat işlemleri, Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca, açık artırma gününde de başvurular kabul edilecek.

Satış yapılacak şehirler arasında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok il bulunuyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi veya ilgili bankaları ziyaret ederek başvuru süreci hakkında detaylı bilgi alabilirler.

TOKİ tarafından sunulan bu fırsat sayesinde, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kolay ödeme seçenekleriyle sorun yaşamadan hayalini kurdukları evlere sahip olabilecekler. Devletin desteğiyle yapılan bu projeler, ev sahibi olmak isteyenlere büyük destek olmaya devam ediyor.