Bugün son dakika duyurusu verildi! Kalpler kazanıldı! Emekliye 100.000 TL verilecek

Kalpler kazanıldı! Emekliye 100.000 TL verilecek. Bugün son dakika duyurusu verildi- Denizbank, emekli maaşı alan müşterilerine yönelik bir kampanya başlatarak, 100.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunmaktadır. Emekli maaşını Denizbank üzerinden alan ve uygun faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen müşteriler, emekli maaş hesapları aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, maaş taşıma işlemleri sonucunda kredi kullanmak isteyen emekliler de bu kampanyadan faydalanabilirler.

Banka, kredi puanı düşük olan emeklilere de 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Ancak bu durumda başvuru yapmak için Denizbank üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmek gerekmektedir. Denizbank, 24 ay vadeli olarak sağlanacak bu kredilerle birlikte, kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatma imkanı sunarak destek olacağını duyurmuştur.

Denizbank'ın 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, uygun faiz oranlarından faydalanan müşterilere hemen 24 ay vadeli kredi ödemeleri yapılmaktadır. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen kredi politikalarına uygun olarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Daha önce Denizbank'tan kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan müşteriler ise Denizbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvurularda, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılıp nakit ihtiyacı olan müşterilere 2 dakika içinde sonuç bildirilmektedir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilir ve onaylanan kredileri resmi internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde atama imkanına sahiptirler.