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Bugün sabah açıklığa kavuştu! 4D'li taşeron işçilere 3500 TL; zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim müjdesi!

Çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli işçiler, kadrolu çalışanlardan farklı bir statüye sahiptir.

Bugün sabah açıklığa kavuştu! 4D'li taşeron işçilere 3500 TL; zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim müjdesi!
Yayın Tarihi : 2023-07-05 09:38

4D'li taşeron işçilere 3500 TL; zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim müjdesi! Bugün sabah açıklığa kavuştu-  Çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli işçiler, kadrolu çalışanlardan farklı bir statüye sahiptir. Bu işçilerin işe alınması genellikle taşeron firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, taşeron çalışanların ücretleri kadrolu çalışanlara kıyasla genellikle daha düşük seviyededir. Her yıl yapılan ücret artışlarıyla birlikte, taşeron işçilerin maaşları da düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bu konuda yapılacak açıklama, birçok taşeron işçisi tarafından merakla beklenmektedir.

2023 yılında taşeron işçilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı tarafından verildi. Enflasyonun neden olduğu fiyat artışları sonucunda taşeron işçiler de yaşam şartlarını karşılayabilmek için daha yüksek bir gelire ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple, çalışanın alın terinin karşılığını alması ilkesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından taşeron işçilere müjde verildi.

Bugün sabah açıklığa kavuştu! 4D'li taşeron işçilere 3500 TL; zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim müjdesi!

Bilindiği gibi, enflasyon oranına ek olarak kadrolu çalışanlara yüzde 2,5 oranında bir ücret artışı yapılmıştı. Cumhurbaşkanının müjdeli haberi ise sözleşmeli çalışan işçilere de maaş artışı yapılacağı yönündedir. Bu artış sayesinde taşeron işçilerin maaşları, yaşam şartlarındaki değişikliklere göre korunmuş olacak ve rahatlama sağlanacaktır. Cumhurbaşkanı, bu artışın emeğe saygı gereği zorunlu olduğunu belirtmiştir. 3500 TL zam müjdesi, taşeron işçiler tarafından sevinçle karşılanmıştır.

Taşeron işçilerin bir diğer sorunu ise tayin hakkına sahip olmamalarıdır. Özellikle ailelerindeki sağlık sorunları nedeniyle farklı bir birimde yaşamak zorunda olanlar veya eş durumundan tayin istemek durumunda olanlar için yeni bir umut doğmuştur. Taşeron işçilere tayin hakkı verilmesi, birçok çalışanın talepleri arasında yer almaktadır.

Kadrolu olmayan sözleşmeli çalışanların bir diğer talebi ise yüzdelik dilim olarak bilinmektedir. Birçok sözleşmeli çalışan, maaşlarının kadrolu çalışanlara yapılan zam oranında artırılmasını istemektedir. Bu talep, eşit işe eşit ücret prensibiyle uyumlu bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Son yıllarda, 4D'li taşeron işçilerin hakları ve statüsü tartışma konusu olmaktadır. 4D olarak adlandırılan düzenleme, taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesine ilişkin bir sistemdir. Bu sistemde, taşeron firmalar aracılığıyla kamuda çalışan işçiler, belirli bir süreliğine işe alınmakta ve bu süre boyunca bazı sosyal haklardan yoksun kalmaktadır. Peki, 4D'li taşeron işçilerin hakları ve statüsü nasıl bir durumda?

Haklar ve Sorunlar:

  1. Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi: 4D'li taşeron işçiler, aynı işi yapan kamudaki diğer işçilere göre daha düşük ücret almaktadır. Bu durum, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırıdır ve taşeron işçiler arasında adaletsizlik yaratmaktadır.

  2. Sosyal Haklar: Taşeron işçilerin genellikle sosyal haklarının sınırlı olduğu bilinmektedir. İş güvencesi, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi haklardan yoksun kalmaları, işçilerin mağduriyetine yol açmaktadır.

  3. İş Güvencesi: 4D'li taşeron işçiler, belirli bir süreliğine işe alındıkları için iş güvencesi konusunda sıkıntı yaşamaktadır. İş sözleşmelerinin sürekli yenilenmesi veya sonlandırılması durumunda işçiler, geleceğe dair belirsizlikle karşı karşıya kalabilmektedir.

  4. Sendikal Haklar: Taşeron işçilerin sendikal hakları sınırlıdır. Bu durum, işçilerin örgütlenme ve temsil yeteneklerini zayıflatmaktadır.

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