Bugün başladı! İŞKUR duyurdu: Onlarca şehre en az 22.000 TL maaşla bekçi alımı başvuru şartları açıklandı!

Onlarca şehre en az 22.000 TL maaşla bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! Bugün başladı! İŞKUR duyurdu- Türkiye İş Kurumu, resmi internet adresi üzerinden son dakika bir duyuru yaparak farklı illerde inşaat/işyeri bekçisi ve çarşı mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların internet üzerinden yapılabileceği belirtildi ve KPSS şartının aranmayacağı bilgisi paylaşıldı. İşte ilan detayları ve başvuru şartları:

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, inşaat/işyeri bekçisi ve çarşı mahalle bekçisi alımı yapılacak. İşkur'un yayınladığı ilanlara göre, başvuru şartları şu şekilde belirlendi:

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olması ya da askerlik çağına henüz gelmemiş olması,

Görevi yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması,

Görevini titizlikle yapabilecek,

Sürekli çalışabilecek,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilme.

İlanlara göre, bekçi alımları 24 farklı ilde gerçekleştirilecek. İşkur'un yayınladığı ilanlara göre alımlar yapılacak iller şunlardır:

Kahramanmaraş, İstanbul, Karaman, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Amasya, Eskişehir, Çorum, Ankara, Aydın, Konya, Bursa, Sivas, Kırklareli, Sakarya, Erzurum, Hatay, Kocaeli, Antalya.

Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda ise adayların e-Devlet üzerinden veya İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine gitmeleri gerekmektedir. Bu adres üzerinden giriş yapıldıktan sonra "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayarak ilanlara ulaşabilirler. İş arama sayfasında "MESLEK" kısmına "bekçi" yazarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.