Bugün Akşam Üstü Alt Yazı Geçti: Cumhurbaşkanı Onayı İle Emeklilere Ek Para Verilecek!

15 milyon emekliye müjde niteliğinde bir haber geldi. Cumhurbaşkanı talimatıyla gerçekleşen yeni düzenleme ile SSK, bağ-kur 4A, 4B, 4C kategorilerindeki emeklilere 12.000 TL ek ödeme yapılacak. Bu haber, Ocak 2024 emekli maaşları için geri sayım başlarken, aynı zamanda emekliye ek para fırsatlarına olan ilgiyi de artırdı. Ayrıca, Akbank'ın sunduğu faizsiz kredi imkanı da emeklilere büyük avantajlar sunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 3 Ocak 2024 tarihli enflasyon rakamları, milyonlarca emeklinin maaşlarını etkiledi. SSK ve bağ-kur emekli maaşlarına yüzde 37,57, memur emeklisi maaşlarına ise yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu zamlı maaşlar, Ocak ayı itibariyle emeklilere ödenecek. Ancak sadece bu zamla kalmayan müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 4A, 4B, 4C kategorilerindeki emeklilere ek olarak 12.000 TL ödeme yapılacağını duyurmasıyla geldi.

SSK ve bağ-kur emeklileri için enflasyon oranında yapılan zamın yanı sıra, Akbank tarafından sunulan ek para fırsatı da dikkat çekiyor. Akbank, SSK, bağ-kur ve memur emeklilerine, maaşlarını bankaya taşıma karşılığında 3 yıl boyunca her ay 12.000 TL ek ödeme yapacak. Bu promosyon, 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak.

Emeklilere yönelik müjdeler bununla sınırlı değil. Akbank, maaşlarını bankaya taşıyan emeklilere özel olarak faizsiz kredi imkanı sunuyor. Akbank'a maaşını taşıyan emekliler, hemen ATM'den faizsiz nakit avans başvurusu yapabilirler. Bu avantajlı teklif, emeklilere finansal anlamda rahat bir nefes aldırırken, Akbank'a yeni müşteriler de kazandıracak gibi görünüyor.