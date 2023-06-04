Buğday alım fiyatı netleşti 2023: 1 ton, 1 kg buğday kaç TL, TMO buğday fiyatları 2023 kaç TL? İşte güncel buğday fiyatları...

1 ton, 1 kg buğday kaç TL, TMO buğday fiyatları 2023 kaç TL? İşte güncel buğday fiyatları... Buğday alım fiyatı netleşti 2023- Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, gözlerini ve kulaklarını 2023 yılı buğday alım fiyatlarına çevirdi. Buğdayın yanı sıra arpa, nohut, öavdar, yulaf ve mercimek gibi tarım ürünlerinin fiyatları da merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2022 yılında bir önceki yıla göre buğday alım fiyatını 2.250 TL'den 7.450 TL'ye yükselttiklerini belirtti. Peki, buğday alım fiyatları 2023 yılında ne kadar olacak? Üreticiler neler beklemeli?

Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Fiyatlar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2023 yılı buğday alım fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kirişçi, eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinde tekrar seçilirse, buğday alım fiyatlarının onun tarafından belirleneceğini ifade etti. Kirişçi, fiyatların üretim maliyeti ve refah payını dikkate alarak belirleneceğini şu şekilde aktardı:

"2022 yılında bir önceki yıla göre buğday alım fiyatını 2.250 TL'den 7.450 TL'ye yükselttik. Bu fiyatın 1.000 TL'si Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edilen ürünler için ayrıldı. Piyasada ise buğday 6.450 TL seviyesinde işlem gördü. Bu yıl da hesaplamaları yapıp fiyatları belirleyeceğiz. Üreticilerin üretim maliyetleri ve refah seviyeleri bizim için önemli. Ayrıca piyasa koşullarını da dikkate alacağız."

TZOB Genel Başkanının Açıklamaları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da 2023 yılı buğday alım fiyatlarıyla ilgili beklentilerini dile getirdi. Bayraktar, şu sözlerle konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Her platformda belirttiğimiz gibi, üreticilerimiz özellikle buğday, arpa ve mercimek gibi temel ürünlerin yanı sıra kışlık ürünlerde hasada başladı.

2023 Buğday Alım Fiyatları Belli Oldu: Üreticiler Ümitli

5 Haziran 2023 tarihinde şehir borsaları tarafından açıklanan güncel buğday ve arpa alım fiyatlarına göre, üreticilerin merakla beklediği bilgilere ulaşıldı. Buğday ve arpa fiyatlarının açıklanması, tarım sektöründeki paydaşlar için önemli bir adımdır ve üreticilerin beklentilerini karşılamaya yönelik bir anlam taşır. İşte 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları:

Ekmeklik Beyaz Sert Anadolu Buğdayı:

En düşük fiyat: 7.470 TL

En yüksek fiyat: 7.470 TL

Ekmeklik Kırmızı Sert Buğday:

En düşük fiyat: 7.195 TL

En yüksek fiyat: 7.435 TL

Diğer Kırmızı Buğday:

En düşük fiyat: 6.910 TL

En yüksek fiyat: 6.910 TL

Yemlik Beyaz Buğday:

En düşük fiyat: 6.185 TL

En yüksek fiyat: 6.185 TL

Yemlik Kırmızı Buğday:

En düşük fiyat: 5.390 TL

En yüksek fiyat: 5.390 TL

Beyaz Arpa:

En düşük fiyat: 5.897 TL

En yüksek fiyat: 5.897 TL

Yemlik Arpa:

En düşük fiyat: 5.740 TL

En yüksek fiyat: 5.740 TL

Tarım ve Orman Bakanı kim olursa olsun, 28. yasama döneminde buğday fiyatlarının gündeme geleceği öngörülmektedir. Fiyatların açıklanması ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması beklenmektedir.