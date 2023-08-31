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Bu yaştan küçük evlenenlere devlet destek verecek

25 yaşından küçük evlenenlere devlet desteği geldi. Azalan nüfus sayısını arttırmak amacıyla Çin hükümeti harekete geçti.

Bu yaştan küçük evlenenlere devlet destek verecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 10:32

Çin'de devlet yardımı olarak yeni bir destek başladı. Nüfusun azalması hükümeti adeta hareketi geçirirken Çin'in doğusunda yer alan Changastan bölgesinde 25 yaş altı evlenen gelinlere bin yuan ödül parası verileceği açıklandı. 25 yaşında küçük evlenenlere ödenecek olan miktar 137 dolara tekabül ediyor.

Özellikle de son atmış yılda ilk defa Çin nüfusunda mevcut azalma hükümeti harekete geçirirken son dakika açıklanan bildiride ilk defa Evlenecek olan ve 25 yaş altındaki gelinlere evlilik ve çocuğu teşvik etme amacı ile ödeme yapılacağı bildirildi. Nüfusun artması için harekete geçen hükümet çocuk sahibi olan ailelere çocuk bakımı için ödeme doğurganlık ve eğitim destekleri de sağlamaya devam ediyor.

Çin'de nüfus azalıyor

Kalabalık nüfusu ile bilinen için 60 yıldır ilk kez nüfusundaki mevcut azalmanın ve nüfusun ileri yaşta olmasının sebebi ile yeni bir evlilik teşvik programı başlattıklarını açıklamış bulunuyor. Doğum oranı yükseltme amacıyla maddi olarak destek ödemelerinin yanı sıra çocuk bakımları içinde ayrı destek ödemeleri yapılıyor.

Evli çift sayısı azaldı

Çin'de evlenmek için yaş sınırları ülkemize göre biraz farklılık göstermekte erkekler için bu yaş 22 olurken kadınlar içinde 20 olarak kanunlarda yer alıyor. Bu durum ise evlenmek isteyen bireylerde çekinceli davranılmasına mahal veriyor

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