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Bu son şansınız diyerek uyardı! İslam Memiş'ten bayram sonrası altın ve dolar bombası! Yapmayan kaybeder

Piyasa uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın konusunda uyarılarda bulunarak yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu son şansınız diyerek uyardı! İslam Memiş'ten bayram sonrası altın ve dolar bombası! Yapmayan kaybeder
Yayın Tarihi : 2023-07-01 08:32

Yapmayan kaybeder! Bu son şansınız diyerek uyardı! İslam Memiş'ten bayram sonrası altın ve dolar bombası- Piyasa uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın konusunda uyarılarda bulunarak yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, doların 23.70 TL'ye kadar geri çekilebileceğini belirtirken, altın almak isteyenlere de son şanslarını değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

İslam Memiş, temmuz ayına yaklaşırken yatırım araçlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı ve yatırımcıları bilgilendirdi. Dolar, borsa, euro, altın ve gümüş gibi emtialara ilişkin analizlerde bulunan Memiş, özellikle dolar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Doların rekor üstüne rekor kırdığı bir dönemde dolar sahiplerinin son şanslarını değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Memiş, dövize girmeyi düşünen yatırımcıların bir kez daha düşünmeleri gerektiğini söyledi. Piyasalara yapılacak bir müdahale durumunda kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabileceğini öngören Memiş, doların 23.70 TL'ye kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Bu son şansınız diyerek uyardı! İslam Memiş'ten bayram sonrası altın ve dolar bombası! Yapmayan kaybeder

Ayrıca, altın konusunda da önemli değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının 1925 dolar seviyesinde olduğunu ve bu seviyelerden giriş yapmanın fırsatlar sunabileceğini belirtti. Elinde dolar bulunanlar için altın almanın bir fırsat olabileceğini ifade eden Memiş, ons altının 1960 direncini takip etmek gerektiğini ve temmuzdan sonra 2150, 2250 ve 2350 gibi seviyelerin hedeflenebileceğini söyledi.

Gümüşe yönelik olarak da değerlendirmelerde bulunan Memiş, gümüşün yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini ve elinde dolar olanların gümüşe yatırım yapabileceklerini belirtti. Gram gümüşün 19 TL seviyesinde olduğunu ve daha fazla artış potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Memiş, doların düşüşlerini bekleyip pozisyon almanın önemli olduğunu vurguladı.

İslam Memiş'in uyarıları ve tahminleri, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olabilir. Ancak her yatırım kararı almadan önce kişisel araştırma yapmak ve riskleri dikkate almak önemlidir.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

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