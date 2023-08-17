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Bu satış fiyatıyla hiç rakibi yok! Hyundai Bayon için yeni fiyat listesi sürprizi!

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil satışlarını incelediğimizde, Hyundai Bayon'un büyük bir talep gördüğü görülmektedir. Bu modelin en dikkat çekici özelliği ise benzer rakiplerine göre daha uygun bir fiyat sunmasıdır.

Bu satış fiyatıyla hiç rakibi yok! Hyundai Bayon için yeni fiyat listesi sürprizi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 09:27

Hyundai Bayon için yeni fiyat listesi sürprizi! Bu satış fiyatıyla hiç rakibi yok-  Türkiye'de sıfır kilometre otomobil satışlarını incelediğimizde, Hyundai Bayon'un büyük bir talep gördüğü görülmektedir. Bu modelin en dikkat çekici özelliği ise benzer rakiplerine göre daha uygun bir fiyat sunmasıdır. Hyundai Bayon'un yeni fiyat listesi firması tarafından açıklanmış durumda. Peki, Hyundai Bayon'un fiyatı ne kadar? Bu otomobilin uygun fiyatlı olmasının nedeni nedir?

Hyundai Bayon'un Fiyat Avantajı Nasıl Sağlanıyor?

B-SUV segmentinde yer alan Hyundai Bayon, Türkiye pazarında büyük bir talep görmeye devam ediyor. Özellikle yerli üretim olması, Hyundai Bayon'un fiyat avantajının temel nedenlerinden biridir. Firma, bu avantajı doğru bir şekilde değerlendirerek B-SUV segmentinde söz sahibi olmayı başarıyor. Talebin yoğunluğu öyle bir noktaya ulaştı ki firma, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Hyundai Bayon'un Fiyatı Uygun mu?

Hyundai Bayon'un fiyatı incelendiğinde oldukça rekabetçi bir seviyede olduğu görülmektedir. Son dönemlerde birçok otomobilin fiyatlarının 800 Bin TL'yi aştığı bir dönemde, Hyundai Bayon'un en düşük donanım seviyesi 895.000 TL'den satışa sunulmaktadır. Bu karşılaştırma gösteriyor ki, Hyundai Bayon, araç almak isteyenler için önemli bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Güncel Fiyat Listesi Açıklandı!

Hyundai Bayon için güncel fiyat listesi açıklandı ve firma en popüler modelleri için aşağıdaki fiyatları belirledi:

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 895.000 TL
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 930.000 TL
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik: 995.000 TL
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik: 1.090.000 TL
  • Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT: 1.055.000 TL

Hyundai Bayon'un sunduğu fiyat avantajı, performansı ve donanım seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu nedenle, bu model Türkiye'deki otomobil talebinin büyük bir kısmını kendisine çekmeye devam ediyor.

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