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Bu kış bitmez! Kömür fiyatlarına tarihi zam geldi! İşte Ekim ayı fiyatları

Son yılların zirvesine ulaşan kömür fiyatları, vatandaşları tedirgin ediyor. Yaklaşan soğuk hava, kömürün talebini artırırken, fiyatların yükselmesi özellikle kırsal kesimlerde yaşayan aileler için büyük bir mali yük haline geliyor.

Bu kış bitmez! Kömür fiyatlarına tarihi zam geldi! İşte Ekim ayı fiyatları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2023 10:50

Ekim ayı itibariyle kömürün ton fiyatı 2 bin lira seviyelerini aşmış durumda. Bu artış, kömür fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine çıktığını gösteriyor. Kış ayları yaklaştıkça, kömür kullanmak zorunda olan aileler bu durumdan oldukça endişeli. Kömür, doğalgaz kullanmayan ve kırsal kesimlerde yaşayan aileler için temel bir ısınma kaynağıdır. Ancak kömür fiyatlarındaki artış, bu ailelerin bütçesini ciddi şekilde etkiliyor. Soğuk kış aylarında evlerini ısıtmak isteyen aileler, daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.

Kömür fiyatlarının yükselmesi, enerji maliyetlerinin genel olarak arttığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, enerji sektörünün sürdürülebilir ve ekonomik çözümlere ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gösteriyor.

Kömür fiyatlarındaki bu artış, vatandaşları haklı olarak endişelendiriyor. Özellikle doğalgaz altyapısı olmayan ve kömürle ısınmak zorunda olan aileler, bu durumun kendileri için zor bir dönem olabileceğinden endişeli.

Bu sorunun çözümü için enerji maliyetlerini düşürmek ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek önemlidir. Ayrıca, enerji verimliliği konusunda yatırımlar yapmak ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek de önemlidir.

Ekim ayı itibariyle bazı kömür fiyatları şu şekildedir:

Tunçbilek yıkanmış +18 mm kömürün ton fiyatı 2.500 TL

Tunçbilek yıkanmış +18 mm (torbalı) 2.750 TL

Tunçbilek yıkanmış 10-18 mm 2.500 TL

Tunçbilek yıkanmış 10-18 mm (torbalı) 2.750 TL

Tunçbilek yıkanmış 0,5-18 mm arası 2.250 TL

S. Kısrakdere yıkanmış +18 mm kömürün ton fiyatı 2.500 TL

S. Kısrakdere yıkanmış +18 mm (torbalı) 2.750 TL

S. Kısrakdere yıkanmış 10-18 mm 2.500 TL

S. Kısrakdere yıkanmış 10-18 mm (torbalı) 2.750 TL

S. Kısrakdere yıkanmış 0,5-18 mm arası 2.250 TL

Çanakkale, Çan ilçesinden çıkarılan kömürün ton fiyatları şu şekildedir:

+18-25 mm 1900 TL

+18-25 mm (torbalı) 2150 TL

+25-100 mm (torbalı) 2150 TL

0-18 mm (toz) 1800 TL

Kömür fiyatlarındaki bu artış, vatandaşları enerji maliyetleri konusunda daha fazla düşünmeye ve alternatif ısınma kaynaklarına yönelmeye teşvik edebilir. Sonuç olarak, enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji kaynakları konularına daha fazla odaklanmak, gelecekteki enerji maliyetlerini daha yönetilebilir hale getirebilir.

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