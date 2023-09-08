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Bu haber vatandaşa saz çalıp oynatır! OVP sonrası herkesin evi olacak! Devlet, dar ve orta gelirliler yaşadı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) detaylarını açıklayarak ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirledi. Bu programın bir parçası olarak, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek.

Bu haber vatandaşa saz çalıp oynatır! OVP sonrası herkesin evi olacak! Devlet, dar ve orta gelirliler yaşadı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 12:47

Devlet, dar ve orta gelirliler yaşadı! Bu haber vatandaşa saz çalıp oynatır! OVP sonrası herkesin evi olacak- Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali, yeni konut kredisi kampanyası ile bir adım daha yaklaşıyor. Bu program, konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor ve ekonomideki canlanmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Konut Kredisi Kampanyası İle Dar Gelirlilere Müjde

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, inşaat sektörü dar ve sabit gelirli vatandaşlara uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlayacak. Bu, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir müjde olarak karşımıza çıkıyor. Plan, konut sektörünün, uygun fiyatlı konutlar üreterek kamu bankalarının düşük faizli destekleri ile desteklenmesini öngörüyor. Devlet, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor ve bu doğrultuda yeni bir konut kredisi kampanyası başlatıyor.

Dar ve Orta Gelirliye Ev Alma Fırsatı

Sabah Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, bu program kapsamında inşaat sektörü, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanması amacıyla 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini başlatmayı planlıyor. Ayrıca, bu projelerde fiyat istikrarı gözetilerek piyasanın büyümesi ve katkı sağlaması hedefleniyor. Kira ve konut fiyatlarının gelişmeleri de dikkate alınarak, konut arzı hızla artırılacak.

İlk Kez Ev Alacaklar İçin Konut Kredisi

Kamu bankalarının da bu konut kredisi kampanyasına destek vermesi bekleniyor. Özellikle ilk kez ev alacak olanlar için uygun kredi imkanları sunulacak. Yükselen maliyetler, salgın dönemi ve depremler sonrasında daralan konut arzının hızla artırılması hedefleniyor. Bu yeni sosyal konut projeleri dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma fırsatını artıracak.

Kamunun uygun şartlarda sağladığı konut kredileri, ilk kez konut alacak dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat aralığındaki yeni projelere destek olacak.

BDDK'dan Ev Alacaklara Müjde

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yaparak İlkevim projesini duyurdu. İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere yüzde 1.20 faiz oranı ve 180 ay vade ile kredi imkanı sunulacak. Kredi limiti ise 1 milyon liraya kadar çıkabilecek. Projeye dair daha fazla detayın Ekim ayında açıklanması bekleniyor.

 

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