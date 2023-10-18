Bu fırsatı kaçırmayın tuvalet kağıtlarında şok indirim! 32’li tuvalet kâğıdı 77.20 TL şok fiyata işte o markette düştü!

Marketlerin haftalık aktüel ürün kampanyalarını takip etmek, ekonomik alışveriş yapmanın anahtarıdır. İndirimleri kaçırmamak için sürekli takipte olmanız gerekiyor. Bu seferki indirim ise 32'li tuvalet kağıdında. Hem kaliteli ürünlerle donatılmış olursunuz, hem de bütçenize dost alışveriş yapabilirsiniz.

ŞOK Market: İndirimlerin Öncüsü

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olan ŞOK, binlerce ürününü her hafta indirimli fiyatlarla sunuyor. Aynı zamanda her hafta indirim katalogları yayınlayarak müşterilerine indirimdeki ürünleri sunuyor. Bu hafta ise dikkat çeken indirim, tuvalet kağıdı ve temizlik ürünlerinde yapıldı.

Confort 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı: Kalite ve Konfor Bir Arada

Tuvalet kağıdı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. İhtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bu ürün, konfor, kalite ve hijyen açısından önemlidir. İşte Confort Tuvalet Kağıdı, bu ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış bir üründür.

Confort Tuvalet Kağıdı, suya karşı ultra dayanıklı yapısı sayesinde daha kalıcıdır. Bu özelliği sayesinde daha az kağıt tüketirken uzun ömürlü bir kullanım sunar. Kaliteli ve hijyenik bir ürün olan Confort Tuvalet Kağıdı, güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.

Özel doku yapısı, yumuşak ve emici bir dokuya sahiptir. Bu sayede temizlik işlemini daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2 katlı yapısı, dayanıklılığı artırırken her bir rulo 170 yaprak içerir. Bu, ürünün uzun süre kullanılabilir olduğunu gösterir.

Confort Tuvalet Kağıdı, %100 emiciliği sayesinde istenmeyen sıvıları hızla emer ve cildinizi kuru tutar. Bu da kullanım sırasında ekstra konfor sağlar.

Ürün Kodu: 00074338 Marka: Confort Menşei: Türkiye

Confort Tuvalet Kağıdı, günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir tercihtir. Kalite, dayanıklılık ve hijyen arayanlar için mükemmel bir seçenektir.

Zincir Marketlerin İndirim Katalogları Ne İşe Yarar?

Marketlerin yayınladığı kataloglar, ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok önemli bir kaynaktır. Evinizden çıkmadan, ihtiyacınız olan ürünlerin fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. Bu sayede hangi ürünün en uygun fiyatı sunduğunu kolayca belirleyebilirsiniz.

Market fiyatlarının artması, ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda zorluk yaratabilir. Ancak her hafta düzenlenen indirim katalogları sayesinde bu zorluğu hafifletebilirsiniz. İndirimleri takip ederek ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

Zincir marketlerin yayınladığı indirim katalogları, ekonomik alışveriş yapmanıza yardımcı olur. İhtiyaçlarınızı karşılayacak ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Unutmayın, iyi bir alışveriş, bütçenize dost ürünleri uygun fiyatlarla bulma yeteneğinizle başlar. İndirim kataloglarını takip ederek, her hafta yeni fırsatları kaçırmamış olursunuz.