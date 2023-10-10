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Bu ay dar gelirliye 1 değil, 2 değil tam 3 yerden para yatacak! Sosyal yardım paraları yeniden hesaplandı

Türkiye'de Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılmış önemli bir programdır. Ekim ayında yapılacak olan aile destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir maddi destek sağlayacak ve ekonomik koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olacaktır.

Bu ay dar gelirliye 1 değil, 2 değil tam 3 yerden para yatacak! Sosyal yardım paraları yeniden hesaplandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 09:11

Sosyal yardım paraları yeniden hesaplandı! Bu ay dar gelirliye 1 değil, 2 değil tam 3 yerden para yatacak- Türkiye'de dar gelirli ailelere yönelik olarak başlatılan Aile Destek Programı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı kararı ile hayata geçirilmiş ve bu yıl da uzatılmıştır. Bu program, dar gelirli vatandaşlara ekonomik olarak destek sağlamayı hedeflemektedir. Aile Destek Programı kapsamında, her ay düzenli olarak belirli bir miktar ödeme yapılırken, bu yıl içerisinde ek destekler de dahil edilmiştir. İhtiyaç sahibi ailelere bu desteklerin ne zaman ve nasıl verileceğini inceleyelim.

Ekim Ayı Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan son güncelleme ile Ekim ayı aile destek ödemelerinin devam edeceği duyurulmuştur. Program kapsamına alınan dar gelirlilere yapılan bu ödemeler, ailelerin ekonomik koşullarını rahatlatmayı amaçlamaktadır.

Eylül ayının 15’inde başlayan aile destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilmekte ve tüm hak sahiplerine zamanında ulaştırılmaktadır. Ekim ayında da aynı hassasiyetin devam etmesi beklenmektedir. Ancak kesin tarihler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılması gerekmektedir. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa, Ekim ayının 15’inde aile destek ödemeleri hak sahiplerine yatırılacaktır.

Ekim Ayında Çocuk Bileşeni Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği de Yatacak

Aile Destek Programı, sadece temel aile desteği ile sınırlı kalmamaktadır. Ekim ayında ailelere verilecek ek destekler arasında çocuk bileşeni desteği ve elektrik tüketim desteği de bulunmaktadır.

Çocuk bileşeni desteği kapsamında, ailelere 350 ile 650 TL arasında nakit ödeme yapılacaktır. Bu ödeme, çocuk sahibi ailelere yönelik bir destek olarak verilmektedir. Aileler, bu destekle çocuklarının ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabileceklerdir.

Elektrik tüketim desteği ise enerji faturalarını ödemekte zorlanan ailelere yönelik olarak sunulan bir destektir. Bu kapsamda ailelere 112 ile 225 TL arasında bir ödeme yapılacaktır. Bu destek, ailelerin elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı olacak ve ekonomik yüklerini hafifletecektir.

Toplam Destek Miktarı

Aile Destek Programı kapsamında Ekim ayında verilecek olan destekler, dar gelirli ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ailelere verilen temel aile desteği ile birlikte çocuk bileşeni desteği ve elektrik tüketim desteği ek olarak sunulacak ve toplam destek miktarı 2125 TL'ye kadar çıkabilecektir.

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