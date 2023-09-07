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Bu ay A101-BİM ve ŞOK marketten alışveriş yapacak herkesi ilgilendiriyor: Başvuru yapan 400 TL’lik ödemeyi anında alıyor!

Türkiye'de son zamanlarda artan enflasyon ve gıda fiyatları, vatandaşların market alışverişlerini zorlaştırmış durumda.

Bu ay A101-BİM ve ŞOK marketten alışveriş yapacak herkesi ilgilendiriyor: Başvuru yapan 400 TL’lik ödemeyi anında alıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 09:51

Market alışverişlerinin maliyeti giderek artarken, bankalar da bu dönemde müşterilerine çeşitli kampanyalar sunarak tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. Türkiye İş Bankası, bu kampanyalardan birini duyurarak müşterilerine Eylül ayında 400 TL ödeme fırsatı sunuyor. 

Türkiye İş Bankası'nın 400 TL Market Kampanyası Detayları

Türkiye İş Bankası, son dönemde artan gıda fiyatlarına karşı müşterilerine destek olmak amacıyla yeni bir market kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, 1 Eylül ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Maximum Kart ile market alışverişi yapan müşterilere 400 TL MaxiPuan hediye edilecektir. Kampanya ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir:

  • Kampanyaya katılabilmek için Maximum Mobil veya İşCep uygulamalarını kullanarak "Market Kampanyası"na katılmanız gerekmektedir.

  • Kampanya sadece Türkiye İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, İş Bankası bankamatik kartları ve Maxipara Kart ile yapılan işlemleri kapsamaktadır.

  • Kampanya dahilinde, 1. alışverişte 500 TL ve üzeri peşin market alışverişleriniz için 40 TL MaxiPuan kazanırsınız. Ardışık günlerde yapılacak her 500 TL ve üzeri peşin market alışverişi için 40 TL MaxiPuan daha kazanabilirsiniz. Toplamda 400 TL MaxiPuan kazanma fırsatınız bulunmaktadır.

  • Kazandığınız MaxiPuan'ları isterseniz MaxiMil olarak kullanabilirsiniz.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Türkiye İş Bankası'nın market kampanyasından yararlanmak isteyenler için bazı şartlar ve detaylar bulunmaktadır:

  • Kampanyaya katılmak için müşterilerin Maximum Mobil veya İşCep uygulamalarını kullanarak "Market Kampanyası"na katılması gerekmektedir.

  • Kampanya, 1 Eylül ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

  • Kampanya dahilinde kampanyaya katılmayan kartlar veya işlemler kampanyaya dahil edilmeyecektir. Bu kartlar arasında ticari kartlar, aidatsız kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan ile yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum özellikli POS cihazları kullanılarak yapılmayan işlemler gibi durumlar bulunmaktadır.

  • Kampanya, sadece Türkiye İş Bankası müşterileri için geçerlidir.

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Türkiye İş Bankası'nın Eylül ayı market kampanyasından yararlanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

  1. Maximum Mobil veya İşCep uygulamasını cihazınıza indirin veya mevcutsa açın.

  2. Uygulamada "Market Kampanyası"na katılmak için ilgili seçeneği tıklayın.

  3. Kampanyaya katıldığınızda, Maximum Kart ile yapacağınız market alışverişlerinde MaxiPuan kazanmaya başlayabilirsiniz.

  4. Kampanya dönemi boyunca her 500 TL ve üzeri peşin market alışverişi sonrasında kazandığınız MaxiPuan'larınızı kullanabilirsiniz.

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