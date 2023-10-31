Brent petrol fiyatları yerle bir oldu! çakıldı Akaryakıta çifte indirim dizel ve benzine ardı ardına geldi

Savaşın patlak vermesiyle birlikte, küresel piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşandı. Bu dalgalanma, özellikle enerji piyasalarını ve döviz kurlarını etkiledi.

Brent Petroldeki Dalgalanma

İsrail'in Filistin'e başlattığı savaş, brent petrol fiyatlarında büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Savaşın başlamasıyla birlikte brent petrol fiyatı rekor bir sıçrama yaşadı. Ancak, bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte brent petrol fiyatları da düşüşe geçti.

Dolar Kuru ve İç Piyasa

Savaşın etkisiyle dolar kuru da yükselişe geçti. Bu yükseliş, Türkiye'de iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Gelen zamların ardından akaryakıt fiyatları bir kere daha 40 TL barajını aştı.

Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

Akaryakıt fiyatları, savaşın etkisiyle büyük bir dalgalanma yaşadı. Özellikle motorin ve benzin fiyatlarındaki değişiklikler, tüketicilerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor.

Motorin Fiyatlarındaki Değişiklikler

Ekim ayında motorinin litresine 2.92 TL indirim uygulandı. Ancak, savaşın etkisiyle bu indirimin ardından 2 lira 25 kuruşluk bir zam geldi. Bu zam, 81 ilde uygulamaya alındı. İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşta gelen ateşkes çağrıları ve bölgedeki tansiyonun düşmesi üzerine brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 31 Ekim 2023 tarihi itibariyle motorinin litresine 1 lira 57 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Benzin Fiyatlarındaki Değişiklikler

Akaryakıt sektörü temsilcileri, benzine indirim yapılacağını duyurdu. 1 Kasım 2023 saat 00:01'den itibaren benzine 0.66 kuruşluk indirim yapılacağı belirtildi. Bu indirimle birlikte benzinin litresi 34 TL bandına geriledi.

Orta Doğu'da Tansiyonun Etkileri

İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. Ancak, bölgede yapılan ateşkes çağrıları ve tansiyonun düşmesi, enerji piyasalarına olumlu yansıdı.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş, küresel piyasaları büyük ölçüde etkiledi. Ancak, bölgede yaşanan gelişmeler ve tansiyonun düşmesiyle birlikte piyasalar da dengelendi.