Böylesi daha gelmez! Dacia’dan sadece 9 günlük bomba müjde: 2023 model Dacia Duster almayan bin pişman olur!

Dacia’dan sadece 9 günlük bomba müjde: 2023 model Dacia Duster almayan bin pişman olur! Böylesi daha gelmez- Son dönemde Türkiye'de SUV pazarında önemli bir yer edinen Dacia, uygun fiyat politikasıyla otomobil almak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Diğer markalara göre daha ekonomik bir seçenek sunmasıyla ön plana çıkan Dacia, Temmuz ayında sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor. Ancak, Ağustos ayında fiyatların bir kez daha zamlanacağı tahmin ediliyor. İşte Dacia Duster 2023 Temmuz ayı fiyat listesi ve yaklaşan zamlara dair detaylar:

Dacia Duster 2023 Temmuz Ayı Fiyat Listesi

Dacia Duster, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle çeşitli fiyat aralıklarında müşterilere sunuluyor. İşte Dacia Duster'ın Temmuz 2023 fiyat listesi:

Essential TCe 90 bg - 925.900 TL Essential ECO-G 100 bg - 967.000 TL Expression ECO-G 100 bg - 981.000 TL Essential Blue dCi 115 bg 4x2 - 1.016.000 TL Essential TCe 150 bg EDC - 1.018.000 TL Essential TCe 150 bg 4x4 - 1.085.000 TL Journey TCe 150 bg EDC - 1.105.000 TL Essential Blue dCi 115 bg 4x4 - 1.170.000 TL Extreme TCe 150 bg EDC - 1.140.000 TL

Dacia Duster'ın Fiyat Avantajı ve Tercih Edilme Nedenleri

Dacia, sunduğu uygun fiyat politikasıyla Türkiye'de hızla popülerlik kazanmış bir otomobil markasıdır. Özellikle ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken Duster, geniş iç mekanı ve güvenlik donanımlarıyla da tercih edilmektedir. Ayrıca, yüksek sürüş performansı ve yakıt verimliliği, kullanıcıların beğenisini kazanmaktadır. Bu nedenlerle, otomobil almak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Dacia Duster'da Yaklaşan Zamlar

Temmuz ayında sunulan fiyat fırsatları, Dacia Duster'ı tercih etmek isteyenleri cezbetmiştir. Ancak, Ağustos ayında fiyatların bir kez daha zamlanması beklenmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve genel ekonomik durum, otomobil üreticilerinin maliyetlerini etkileyerek fiyat artışlarına neden olmaktadır. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda Dacia Duster fiyatlarının yükseleceği tahmin edilmektedir.

Son 9 Gün: Dacia Duster'da Fırsatları Kaçırmayın!

Dacia, Temmuz ayında sunduğu fırsatları kaçırmamanız için son 9 güne girildiğini duyuruyor. Fiyatların Ağustos ayında artacağı beklentisiyle, Dacia Duster almak isteyenlerin bu avantajlı dönemi değerlendirmesi öneriliyor. Sınırlı süreli bu fırsatlarla, Dacia Duster sahibi olmak daha da ekonomik hale geliyor.