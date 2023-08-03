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Böyle fırsat daha gelmez! Evinde bitenler BİM Market’e koşsun! Bu fiyattan alın stok yapın!

BİM Market, 8 Ağustos tarihli afişlerini paylaştı ve birçok temizlik ürünü için kaçırılmayacak fiyatlar sunuyor.

Böyle fırsat daha gelmez! Evinde bitenler BİM Market’e koşsun! Bu fiyattan alın stok yapın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Evinde bitenler BİM Market’e koşsun! Bu fiyattan alın stok yapın! Böyle fırsat daha gelmez-  BİM Market, 8 Ağustos tarihli afişlerini paylaştı ve birçok temizlik ürünü için kaçırılmayacak fiyatlar sunuyor. Evlerde biten temizlik malzemelerini BİM Market'ten uygun fiyatlarla temin etmek artık mümkün. İşte öne çıkan ürünler ve fiyatları:

 

 

  • Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 32'li: 121,50 TL
  • Agu Baby Bebek Bezi 176,50 TL
  • Maylo Bütçem Kağıt Havlu 12'li: 78,50 TL
  • Sofia Çek-Al El ve Yüz Havlusu 100'lü: 19,50 TL
  • Mr Green Kir Sökücü Bez 3'lü: 19,50 TL
  • Uni Baby Kolay Tarama Spreyi 200 ml: 54,75 TL
  • Komili Islak Havlu 3x60'lı: 29,50 TL
  • Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi: 54,50 TL
  • Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi: 59,50 TL
  • Urban Care Şampuan 450 ml: 65 TL
  • Le Petit Marseillais Duş Jeli 650 ml: 59,75 TL
  • Bella Sıvı Sabun 400 ml: 11,50 TL
  • Hobby El ve Vücut Losyonu 300 ml: 27,50 TL
  • Koroplast Streç Film 75m: 69,50 TL
  • Gillette Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 2'li: 69 TL
  • Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml: 32,50 TL

Üstelik bu sadece bir kısmı! Evinizde ihtiyaç duyduğunuz pek çok temizlik ürünü BİM Market'te cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Temizlik malzemelerinizi uygun fiyatlarla temin ederek hem bütçenizi koruyabilir hem de evinizin hijyenini sağlayabilirsiniz. Kaliteli temizlik malzemeleriyle evinizi temiz tutmak, sağlığınızı ve yaşam konforunuzu artırmak için önemlidir. BİM Market'in avantajlı fiyatlarından yararlanarak evinizdeki temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için acele edin!

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