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Boşanmış, kocası ölmüş kadına maaş! Dul ve yetim aylığı nasıl alınır? Boşanan kadına maaş yardımı var mı?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, eşi vefat etmiş kadınlar ve yetim kalan çocuklar için hayat mücadelelerinde destek amacıyla maaş bağlanmaktadır. Bu destekle, zorlu süreçlerinde finansal rahatlama sağlanmaktadır.

Boşanmış, kocası ölmüş kadına maaş! Dul ve yetim aylığı nasıl alınır? Boşanan kadına maaş yardımı var mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Dul ve yetim aylığı, sigortalı bir bireyin vefat etmesi durumunda geride kalan eş ve çocuklara verilen aylıklardır. Cinsiyet fark etmeksizin eş ve çocuklar bu destekten yararlanabilir. Kız ve erkek çocuklar arasında yaş farklılıkları olabilmekle birlikte, her iki cinsiyet de yetim aylığına başvurabilir.

Çocukların Yaş ve Öğrenim Durumu

  • Kız çocukları, bekâr ve çalışmıyor oldukları durumlarda yaş sınırlaması olmaksızın yetim aylığı alabilir.
  • Erkek çocukları için durum biraz farklıdır. Öğrenim görmediği durumlarda 18, orta öğrenimdeyken 20, yüksek öğrenimdeyken ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler. 25 yaşını doldurduktan sonra aylıkları kesilir.

Aylık Miktarları Nasıl Hesaplanır?

Dul ve yetim aylığı hesaplanırken belli oranlar baz alınır:

  • Vefat eden sigortalının eşi, maaşının %50'sini alır.
  • Eşi olmayan vefat eden sigortalının çocuğu varsa, maaşının %75'ini alır.
  • Vefat eden sigortalının bir çocuğu varsa, çocuğu maaşının %25'ini alır.
  • Birden fazla çocuğu varsa, çocukları maaşının toplam %25'ini alır.
  • Anne ve babası da vefat etmişse, çocuğa %50 oranında maaş bağlanır.

Dul Maaşı Sorgulama ve Diğer Detaylar

Maaşınızı ve bağlanma durumunuzu öğrenmek için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama bölümünden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bağlı olduğunuz Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmış bireyler için devletin direkt maddi yardımı olmasa da, bazen vakıf ve dernekler veya kaymakamlıklar bu bireylere yardımcı olabilir.

Enflasyon ve Destek Miktarları

Ülkemizde yüksek enflasyon koşullarında, dul ve yetim aylığının yeterli mi olup olmadığı tartışması önemlidir. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmında belirterek kamusal farkındalığa katkıda bulunabilirsiniz.

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