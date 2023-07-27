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Borsaya yatırım yapacaklar bu listeye bakmazsa pişman olur! Yılın en çok kazandıran yatırım ve yerli hisse fonları

Dünya yazarı Ufuk Korcan, Borsa İstanbul'daki yeni rekorlar devam ederken, yatırımcıların hisse senetlerinin pahalı olduğu düşüncesiyle yatırım yapmakta tereddüt ettiklerini belirterek önerilerde bulundu.

Borsaya yatırım yapacaklar bu listeye bakmazsa pişman olur! Yılın en çok kazandıran yatırım ve yerli hisse fonları
Yayın Tarihi : 2023-07-27 13:37

Yılın en çok kazandıran yatırım ve yerli hisse fonları! Borsaya yatırım yapacaklar bu listeye bakmazsa pişman olur-  Seçimlerin ardından Borsa İstanbul'da yaşanan sert yükseliş, kritik direnç bölgelerinde hız kesmiş durumda. BIST 100 Endeksi, 4 bin 400 puan seviyelerinden başlayarak 6 bin 807 puana kadar yükseldi. Endeks, 25 Mayıs-24 Temmuz tarihleri arasında yüzde 54.5 artarken, yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 20 olarak kaydedildi.

Hisse Senetlerindeki Getiri Farklılıkları

Bu rallide bazı dönemlerde sanayi şirketleri, enerji şirketleri ve bankacılık hisseleri endekse destek sağladı. Ancak BIST 100 Endeksi içinde yer alan 100 hissenin tamamı bu harekete katılamadı. Yılbaşından bu yana sadece 38 hisse yatırımcılarına endeksin üzerinde getiri sağlayabildi. 35 hisse senedi ise yüksek enflasyonun sürdüğü 7 ayda yatırımcısını hayal kırıklığına uğratarak yılbaşındaki seviyelerini geçemedi.

Hisse Senedi Yatırımcılarının Zorlukları

Hisse senedi yatırımcılarının büyük bir kısmı, borsada yaşanan rekor haberlerini imrenerek okumak zorunda kaldı. Bu durumun altında yatan nedenler, yatırımcılardan yatırımcılara farklılık gösterebilir. Kimi tüyolara bel bağlamış, kimi de doğru sektörü seçememiş olabilir. Hisse senedi yatırımı, yüksek finansal okuryazarlık gerektiren bir alan olup, temel, teknik ve konjonktür analizleri yapamayanlar için riskli bir yatırım şekli olarak değerlendirilebilir.

Yatırım Fonları: İyi Bir Alternatif

Hisse senedi yatırımcılarından bir taraftan yüksek getiri fırsatlarından yararlanmak isterken, diğer taraftan hangi hisseyi alacağını bilememe durumu söz konusu olabilir. Bu durumda, aslında iyi bir alternatif olarak yatırım fonları önerilebilir. Piyasa uzmanları tarafından yönetilen yatırım fonları, tasarruf sahiplerine çeşitli seçenekler sunmaktadır.

Çeşitli Seçenekler Sunan Yatırım Fonları

Yatırım fonları, sektörel bazda hisselerden oluşan sepetlere sahip fonlar, endeks bazında, endeks dışında, yabancı hisse bazında ve konjonktüre göre pozisyon değiştirebilen fonlar gibi çeşitli seçenekler sunmaktadır. Ayrıca yatırımcılar, TEFAS aracılığıyla kendi hesaplarının bulunduğu kurumun fonları dışında, farklı kurumların fonlarına kolayca yatırım yapabilirler.

Yatırım Fonlarının Getirileri

Yılbaşından bu yana yatırım fonlarının getirilerine bakıldığında, hisse senedi yatırımcılarından daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Hisse senedine yatırım yapan fonların büyük bir kısmı, BIST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri sağlamış durumdadır. Özellikle 1 milyon TL'den fazla portföye sahip nitelikli yatırımcıların alabildiği serbest fonlardaki getiriler daha yüksektir.

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