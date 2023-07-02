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Borcu olanlar, elini çabuk tutsun! Yarın son gün! Ayın 3'ünden sonra her şey değişecek!

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını kapsayan yapılandırma kanunu için başvuru süresi, 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Borcu olanlar, elini çabuk tutsun! Yarın son gün! Ayın 3'ünden sonra her şey değişecek!
Yayın Tarihi : 2023-07-02 13:12

Yarın son gün! Ayın 3'ünden sonra her şey değişecek! Borcu olanlar, elini çabuk tutsun-  Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını kapsayan yapılandırma kanunu için başvuru süresi, 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Aynı zamanda tapu harcı, ticari kazanç, kira geliri gibi gelirlerin beyan edilmesi için de son tarih 3 Temmuz olarak belirlendi. Yapılandırmaya başvuranların peşin ödemelerinde faizlerin yüzde 90'ı tahsil edilmeyecek. Birden fazla yapılandırma taksidini kredi kartıyla ödeyenlerin borçları, taksitin ödendiği ayda hesap ekstresine yansıtılacak.

Vergi ve prim borçları başta olmak üzere birçok kamu alacağının yapılandırıldığı kanun kapsamında başvuru süresi 3 Temmuz'da dolacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuruları 3 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar kabul edilecek. Başvuru süresi daha önce 31 Mayıs'a uzatılmıştı, ancak bir kez daha ertelenmesi beklenmiyor. Tapu harcı, ticari kazanç, kira geliri gibi daha önce beyan edilmemiş gelirlerin beyanı için de son tarih 3 Temmuz olarak belirlendi.

Borcu olanlar, elini çabuk tutsun! Yarın son gün! Ayın 3'ünden sonra her şey değişecek!

Başvurular için 4,5 milyondan fazla kişi müracaat etti. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi (gib.gov.tr) veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaparak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca başvurular, bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabildiği gibi farklı vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandırma kapsamında ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da sona erecek. Cumhurbaşkanı kararıyla sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatıldığı için taksitli ödeme yapacak olan borçluların Temmuz ayında birinci ve ikinci taksitleri birlikte ödemesi gerekecek. Bugüne kadar 265 milyar TL'nin üzerinde kamu alacağı yapılandırıldı ve tahsilat miktarı da 20 milyar TL'yi aştı. 4,5 milyondan fazla mükellef yapılandırmadan faydalanmak için başvuruda bulundu.

Bu nedenle, borcu olan vatandaşların yapılandırma başvurularını son güne bırakmamaları ve süre dolmadan başvurularını tamamlamaları önemlidir.

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