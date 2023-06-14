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Borcu olan emeklilere o banka hızır gibi yetişti! 100 bin TL borç için yapılmayanı yaptı!

Bu noktada, emekli vatandaşlar için ING Bank tarafından sunulan yeni borç transferi kampanyası büyük bir fırsat sunuyor

Borcu olan emeklilere o banka hızır gibi yetişti! 100 bin TL borç için yapılmayanı yaptı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-06-2023 21:15

100 bin TL borç için yapılmayanı yaptı! Borcu olan emeklilere o banka hızır gibi yetişti- Nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan kredi çeken birçok kişi, zaman zaman borçlarını ödeme konusunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Borçların faizlenerek büyümesi, ödemeleri daha da zor hale getirirken, bazı kurumlara olan borçların ödenmemesi ise kişileri sıkıntıya sokabilir. Bu noktada, emekli vatandaşlar için ING Bank tarafından sunulan yeni borç transferi kampanyası büyük bir fırsat sunuyor. Yeni kampanya kapsamında, 100 bin TL'ye kadar olan borçlar sıfırlanabiliyor. Borç kapatma kredisi için başvurular ise binlerce kişi tarafından hızla gerçekleştiriliyor.

3 Ay Erteleme ve 36 Aya Varan Vade Seçenekleriyle Rahatlama

Borçlarıyla sıkışan emekliler için ING Bank, özel faiz oranlarıyla borç kapatma kredisi imkanı sunuyor. 3 ay ertelemeli olarak verilen ve 100 bin TL'ye kadar olan borç kapatma kredisi için başvurular başlamış durumda. ING Bank'a borçlarını taşıyan vatandaşlar, %2,09'dan başlayan faiz oranlarıyla farklı bankalara olan borçlarını kapatabiliyor.

Farklı kurumlara ve bankalara borcu olan vatandaşlar, borçlarını aynı bankaya taşıyarak büyük bir yükten kurtulma şansına sahipler. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, uygun taksit tutarlarıyla başvurularını yaparak sicillerini temizleme imkanına sahip olurlar. 

Borcu olan emeklilere o banka hızır gibi yetişti! 100 bin TL borç için yapılmayanı yaptı!

Kampanya Koşulları Neler?

  • Kredi kampanyası, 3-36 ay vadeler arasında geçerli olup, dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. 
  • Aylık akdi faiz oranı %2,09 ile %6,99 arasında değişmekte olup, ödeme performansına göre farklılık gösterir.
  • ING Bank müşterileri, kredilerini anında kullanabilmek için ing.com.tr "Hemen Başvur" seçeneğini, ING İnternet Şubesi'ni veya ING Mobil'i kullanırlar
  • Henüz ING Bank müşterisi olmayanlar ise kredi başvurularının onaylanmasının ardından, şubeye gitmeden evraklarını kurye aracılığıyla tamamlayarak kredilerini kullanabilirler.
  • 3 ay erteleme kampanyası, 5.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 aya kadar olan vadelere yapılıyor. 
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