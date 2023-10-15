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Borçlarınız siliniyor: Cumhurbaşkanı onay verdi! DenizBank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, TEB, Ziraat kesenin ağzını açtı

Borçlarınızın altından kalkmak artık çok daha kolay! Cumhurbaşkanı talimatı ile bankalar, borçlarını daha kolay yönetmek veya kapatmak isteyenlere destek oluyor.

Borçlarınız siliniyor: Cumhurbaşkanı onay verdi! DenizBank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, TEB, Ziraat kesenin ağzını açtı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 10:13

Borç kapatma kredisi kampanyası başladı ve pek çok banka, bu fırsattan yararlanmak isteyenlere kapılarını açtı. DenizBank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, TEB, Ziraat gibi önde gelen bankalar, devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyalarını duyurdu. Detaylar ve şartlar artık netleşti.

Devlet Desteğiyle Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar

Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda, birçok banka devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyalarını başlattı. Bu kampanyalar, bireysel ve ticari müşterilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Borçlarınızı kolayca kapatmak istiyorsanız, DenizBank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, TEB, Ziraat gibi önde gelen bankaların kampanyalarına göz atabilirsiniz. Bu kampanyalar kapsamında, 100.000 TL'ye kadar Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi fırsatı sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Borç Kapatma Kredisi Alma Şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan borç kapatma kredisi kampanyaları, borçlarınızı hızla sıfırlamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya kapsamında, 150.000 TL'ye kadar borcunuz kolayca silinebilir. Borçlarınızı tek bir çatı altında toplamak ve daha kolay ödeme yapmak isterseniz, borç kapatma kredisi veren bankaların şubelerine, mobil bankacılık hizmetlerine veya internet bankacılığına başvurabilirsiniz. Başvuru işlemleri online olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru İçin Tek Şart: Kara Liste Dışında Olmak

Borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler için tek şart, bankaların kara listesinde yer almamaktır. Bu, mevcut borcunuzun olabileceği anlamına gelir, ancak bu süre zarfında kara listeye alınmadıysanız, bankalara başvurarak borç kapatma kredisi desteği alabilirsiniz. Bu kredi fırsatı, daha düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme koşulları sunarak birikmiş borçlarınızı tek bir çatı altında toplamanıza yardımcı olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2023

Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi kampanyaları bugün itibariyle başladı. 31 Ekim 2023 tarihine kadar, bu fırsattan yararlanmak isteyenler, bankaların tüm başvuru adreslerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Kampanyaya katılanlar, aynı gün içinde borç kapatma kredisi kullanabilirler.

İhtiyaç Kredileri Seçenekleri

Eğer ihtiyaç kredileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki bankaların sunduğu seçeneklere göz atabilirsiniz:

150.000 TL 12 Ay Vadeli Borç Kapatma Kredisi

  • CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

    • Faiz Oranı: %2,95
    • Aylık Taksit: 15.830,19 TL
    • Toplam Ödeme: 190.824,78 TL

  • ING Yeni Müşterilere Özel Kredi

    • Faiz Oranı: %3,59
    • Aylık Taksit: 16.607,46 TL
    • Toplam Ödeme: 200.039,52 TL

  • Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,84
    • Aylık Taksit: 16.916,18 TL
    • Toplam Ödeme: 203.856,66 TL

  • Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

    • Faiz Oranı: %3,99
    • Aylık Taksit: 17.102,77 TL
    • Toplam Ödeme: 206.095,74 TL

  • DenizBank İhtiyaç Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,10
    • Aylık Taksit: 17.240,24 TL
    • Toplam Ödeme: 207.745,38 TL
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