BMW kallavi zam yaptı! Yeni fiyat listesi yayınlandı: En ucuz BMW fiyatı 1.499.800 TL oldu!

En ucuz BMW fiyatı 1.499.800 TL oldu! BMW kallavi zam yaptı! Yeni fiyat listesi yayınlandı- Türkiye'nin önde gelen lüks otomobil üreticilerinden BMW, son dakika bir açıklama yaparak araç fiyatlarına döviz kuru zammı uyguladığını duyurdu. Bu zam ile birlikte BMW'nin en uygun fiyatlı modeli olan BMW 118i'nin fiyatı 1 buçuk milyon lira seviyesine kadar yükseldi.

İşte BMW'nin yeni fiyat listesi:

BMW 118i Sport Line Otomatik Benzin: 1.499.800 TL

BMW 118i M Sport Otomatik Benzin: 1.574.600 TL

BMW 116d Sport Line Otomatik Dizel: 1.576.000 TL

BMW 116d M Sport Otomatik Dizel: 1.650.200 TL

BMW 218i Gran Coupé Sport Line Otomatik Benzin: 1.612.900 TL

BMW 218i Gran Coupé M Sport Otomatik Benzin: 1.712.600 TL

BMW 216d Gran Coupé Sport Line Otomatik Dizel: 1.659.300 TL

BMW 216d Gran Coupé M Sport Otomatik Dizel: 1.758.200 TL

Yeni BMW 218i Active Tourer Luxury Line Otomatik Benzin: 1.768.800 TL

Yeni BMW 218i Active Tourer M Sport Otomatik Benzin: 1.833.900 TL

Yeni BMW 220i Active Tourer Luxury Line Otomatik Mild Hybrid - Benzin: 1.790.800 TL

Yeni BMW 220i Active Tourer M Sport Otomatik Mild Hybrid - Benzin: 1.856.000 TL

Yeni BMW 320i Sedan M Sport Otomatik Benzin: 2.540.900 TL

Yeni BMW 320i Sedan Edition M Sport Otomatik Benzin: 2.817.400 TL

Yeni BMW 330i xDrive Touring M Sport Otomatik Benzin: 3.495.200 TL

BMW 420i Coupé M Sport Otomatik Benzin: 2.712.900 TL

BMW 520i Sedan Luxury Line Otomatik Benzin: 3.436.200 TL

BMW 520i Sedan Edition M Sport Otomatik Benzin: 3.836.400 TL

BMW 530i xDrive Touring Luxury Line Otomatik Mild Hybrid - Benzin: 4.973.000 TL

Yeni BMW X1 sDrive18i X-Line Otomatik Benzin: 2.421.900 TL

BMW M8 Gran Coupe xDrive Competition Otomatik Benzin: 13.202.500 TL

Tüm araçların fiyat listesine ulaşmak için "https://www.bmw.com.tr/tr/fastlane/bmw-fiyat-listesi.html" adresini ziyaret edebilirsiniz.