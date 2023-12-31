Bireysel Emeklilikte (BES) 2024 Ödemelerini SGK Uzmanı Bizzat Açıkladı!

2024 yılında Türkiye'de asgari ücrette yaşanan artış, çalışanların maaşları üzerinde önemli etkiler yaratırken, bireysel emeklilik kesintisi miktarında da önemli bir değişiklik gerçekleşti. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamaları, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili önemli bilgiler içeriyor ve bu konuda vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

BES'te Emeklilik Kesintileri Ne Kadar Olacak?

2024 yılı itibarıyla bireysel emeklilik kesintisi tutarının 600 TL olacağını belirten Yılmaz, aynı zamanda bireysel emeklilik sözleşmelerinin bir teminat olarak kabul edileceğini ifade etti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan bir genelgeye göre, bireysel emeklilik sözleşmesiyle alınan kredilerin ödeme yükümlülükleri konusunda önemli bilgiler verdi. Yılmaz, eğer kredilerin ödeme yükümlülüğü yerine getirilemezse ve 2 ay boyunca taksit ödemesi yapılmazsa yasal takibe alınacaklarına ve 2 ay sonunda temerrüde düşeceklerine dikkat çekti. Genelgede belirtilen 30 gün ek süre ve bu sürenin sonunda yapılacak uyarı hakkında da bilgi verdi. Ödeme yapılmaması durumunda sistemde biriken primlerden tahsilat yapılabilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Bireysel emeklilik sistemi kapsamında biriken paraların, ilerleyen dönemlerde, evlilik, konut alımı, doğal afet veya öğrencilik gibi durumlarda kullanılabileceğini ve ayrıca bankacılık işlemlerinde kefil veya teminat olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bireysel emeklilik hesabından çıkış işlemleri konusunda da bilgi veren Yılmaz, iptal sürecinin BES sağlayıcısının koşullarına göre değişebileceğini, iptal için banka veya sigorta şirketiyle iletişime geçilmesi gerektiğini söyledi. Başlangıç dönemi içinde ödenen katkı payının tamamının geri alınabileceğini, başlangıç dönemi sonrasında ise çıkış işlemlerinin banka üzerinden gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Emin Yılmaz'ın açıklamaları, bireysel emeklilik sistemi hakkında önemli ve kapsamlı bilgiler sunuyor. Bu bilgiler, bireysel emeklilik hesabı olan veya bu sisteme katılmayı düşünen vatandaşlar için faydalı ve yol gösterici olabilir. Bireysel emeklilik sistemi, gelecekteki finansal güvenliği sağlama konusunda önemli bir araç olarak kullanılmaya devam ediyor.