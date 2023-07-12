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Biraz önce açıklama geldi! Bu banka borçları %50 oranında siliyor! Vatandaş mutluluktan havalara uçtu!

Son dakika gelişmeleri, kredi borcu olan kişiler için olumlu haberlerle dolu. Meclisten geçen yeni kanunla birlikte kredi borcu olanlar için borçlarının tamamen silinmesi kararı alındı.

Biraz önce açıklama geldi! Bu banka borçları %50 oranında siliyor! Vatandaş mutluluktan havalara uçtu!
Yayın Tarihi : 2023-07-12 22:16

Vatandaş mutluluktan havalara uçtu! Biraz önce açıklama geldi! Bu banka borçları %50 oranında siliyor- Son dakika gelişmeleri, kredi borcu olan kişiler için olumlu haberlerle dolu. Meclisten geçen yeni kanunla birlikte kredi borcu olanlar için borçlarının tamamen silinmesi kararı alındı. Bu durum, borçlu kişilere ayrıcalıklı bir hizmet sunma fırsatı sağlıyor.

Başvuru İşlemleri Önemli

Ancak, kişilerin bu kampanya hizmetlerinden faydalanabilmesi için başvuru işlemlerini zamanında yapmaları gerekiyor. Başvuru işlemleri yapılmayan kişiler maalesef bu imkanlardan yararlanamıyorlar.

Bu nedenle, bugün itibarıyla geçerli olan borç silme kanunundan yararlanmak isteyen kişilerin en kısa sürede başvurularını yapmaları gerekiyor.

Hızlı ve Nitelikli Hizmet İçin Başvurun

Başvurunuzu gerçekleştirerek, hızlı ve kaliteli bir hizmet sürecinden en iyi koşullarda yararlanma fırsatına sahip olabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borçlarını kapatma imkanı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Halkbank üzerinden kredi kullanan ancak ödemelerini yapmadığı için takibe düşen esnaflara da borç kapatma kredisi desteği sunuldu. Vatandaşlar, benzer bir borç kapatma kredisi desteğinin normal ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanan kişilere de verilmesini, borçlarını ödeyerek kara listeden çıkma imkanı elde etmeyi arzu ediyorlar.

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