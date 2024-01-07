Biraya Zam Geldi! En düşük 60 TL oldu!

2024 yılı girdikten sonra bir çok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Bu ürünlerden birisi de çok tüketilen biralar oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte bira fiyatlarına büyük zam geldiğini duyurdu. Vatandaşlar henüz maaş zammı almadan yapılacak olan bu zamlar oldukça sıkıntılı bir süreç olacaktır.

Yeni yıl başladıktan sonra bir çok ürünlerde ve özellikle alkollü içeceklerdeki zam konuşuluyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir bira markasının yayınladığı yeni zamlı listeyi paylaştı. Bu zam ile diğer firmalarda zam yapacak ve yeni bira fiyatları oldukça yüksek olacak.

Firmanın 45 TL'ye sattığı en uygun birası, (50cc) 60 TL oldu!