BİM'de bugün indirimin dibine vurdu! Fiyatlar 22.50 TL, 25 TL, 34.50 TL, 47.50 TL'ye düştü!

Bu haftanın aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler ve fiyatları şu şekilde:
Süt Ürünleri:
- İçim 5 kg yarım yağlı yoğurt - 109 TL
- İçim 1 L süt - 17.90 TL
- İçim 1 L kefir çeşitleri - 34.50 TL
- İçim 1750 g az yağlı yoğurt - 47.50 TL
Peynir ve Şarküteri: 5. Aknaz 1500 g yarım yağlı tost peyniri - 205 TL
- İkbal 300 g evlik dana sucuk - 109 TL
- Polonez hindi füme - 29.50 TL
Atıştırmalık ve Hazır Yiyecekler: 8. Erpiliç 500 g piliç parmak köfte - 47.50 TL
- Cocopops kakaolu mısır gevreği - 49.50 TL
- Bağcı siyah zeytin - 22.50 TL
- Namet dana kebap - 29.75 TL
- Bizim margarin paket 4x250 g - 55.50 TL
Temel Gıda Ürünleri: 13. Ayca lor peyniri - 36.50 TL
- Efsane 5 kg ithal pilavlık pirinç - 109 TL
- Tukaş sos çeşitleri - 22.50 TL
- Nora 500 g un çeşitleri - 22.50 TL
- Melis közlenmiş kahvaltılık sos - 25 TL
- Tamek domates püresi - 7.50 TL
- Seğmen reçel çeşitleri - 27.50 TL
- Dr.Oetker 3’lü puding - 37.50 TL
- Şifa baba süt reçeli çeşitleri - 32.50 TL
- Superfresh ıspanak - 25 TL
- Feast taze fasulye - 35 TL
- Keskinoğlu chicken rings - 53.50 TL
- Pek food lahmacun - 59 TL
- Gurme porsiyon içli köfte - 45 TL
Ev ve Temizlik Ürünleri: 27. Molfix bebek bezi - 239 TL
- Fairy platinum bulaşık makinesi tableti - 350 TL
- Rinso 10 kg toz deterjan - 209 TL
- Famila tuvalet kağıdı - 38 TL
- Famila kağıt havlu - 45 TL
- Kanz ıslak havlu - 19.50 TL
- Asperox 2,5 L yüzey temizleyici - 49.50 TL
- Hypo ultra çamaşır suyu - 54.50 TL
Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri: 35. Elidor şampuan + saç kremi - 85 TL
- Prize kadın parfüm - 75 TL
- Dushy duş jeli - 32.50 TL
- Lipz dudak koruyucu - 35 TL
- Molped günlük ped - 28.50 TL
- Casilli kadın slip - 59.50 TL
- Bolero erkek soket çorap - 27.50 TL
- Bolero kadın soket çorap - 24.50 TL
- Naturalove yeşim masaj aleti + gua sha taşı seti - 75 TL
- Oral-B diş fırçası - 25 TL
- Nivea el ve vücut kremi - 59.50 TL
- Flormar maskara - 49.50 TL
BİM'in 17 Ekim Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler arasında gıda, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategori bulunmaktadır.