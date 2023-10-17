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BİM'de bugün indirimin dibine vurdu! Fiyatlar 22.50 TL, 25 TL, 34.50 TL, 47.50 TL'ye düştü!

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM, 17 Ekim Salı tarihinde müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

BİM'de bugün indirimin dibine vurdu! Fiyatlar 22.50 TL, 25 TL, 34.50 TL, 47.50 TL'ye düştü!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 11:05

Bu haftanın aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Süt Ürünleri:

  1. İçim 5 kg yarım yağlı yoğurt - 109 TL
  2. İçim 1 L süt - 17.90 TL
  3. İçim 1 L kefir çeşitleri - 34.50 TL
  4. İçim 1750 g az yağlı yoğurt - 47.50 TL

Peynir ve Şarküteri: 5. Aknaz 1500 g yarım yağlı tost peyniri - 205 TL

  1. İkbal 300 g evlik dana sucuk - 109 TL
  2. Polonez hindi füme - 29.50 TL

Atıştırmalık ve Hazır Yiyecekler: 8. Erpiliç 500 g piliç parmak köfte - 47.50 TL

  1. Cocopops kakaolu mısır gevreği - 49.50 TL
  2. Bağcı siyah zeytin - 22.50 TL
  3. Namet dana kebap - 29.75 TL
  4. Bizim margarin paket 4x250 g - 55.50 TL

Temel Gıda Ürünleri: 13. Ayca lor peyniri - 36.50 TL

  1. Efsane 5 kg ithal pilavlık pirinç - 109 TL
  2. Tukaş sos çeşitleri - 22.50 TL
  3. Nora 500 g un çeşitleri - 22.50 TL
  4. Melis közlenmiş kahvaltılık sos - 25 TL
  5. Tamek domates püresi - 7.50 TL
  6. Seğmen reçel çeşitleri - 27.50 TL
  7. Dr.Oetker 3’lü puding - 37.50 TL
  8. Şifa baba süt reçeli çeşitleri - 32.50 TL
  9. Superfresh ıspanak - 25 TL
  10. Feast taze fasulye - 35 TL
  11. Keskinoğlu chicken rings - 53.50 TL
  12. Pek food lahmacun - 59 TL
  13. Gurme porsiyon içli köfte - 45 TL

Ev ve Temizlik Ürünleri: 27. Molfix bebek bezi - 239 TL

  1. Fairy platinum bulaşık makinesi tableti - 350 TL
  2. Rinso 10 kg toz deterjan - 209 TL
  3. Famila tuvalet kağıdı - 38 TL
  4. Famila kağıt havlu - 45 TL
  5. Kanz ıslak havlu - 19.50 TL
  6. Asperox 2,5 L yüzey temizleyici - 49.50 TL
  7. Hypo ultra çamaşır suyu - 54.50 TL

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri: 35. Elidor şampuan + saç kremi - 85 TL

  1. Prize kadın parfüm - 75 TL
  2. Dushy duş jeli - 32.50 TL
  3. Lipz dudak koruyucu - 35 TL
  4. Molped günlük ped - 28.50 TL
  5. Casilli kadın slip - 59.50 TL
  6. Bolero erkek soket çorap - 27.50 TL
  7. Bolero kadın soket çorap - 24.50 TL
  8. Naturalove yeşim masaj aleti + gua sha taşı seti - 75 TL
  9. Oral-B diş fırçası - 25 TL
  10. Nivea el ve vücut kremi - 59.50 TL
  11. Flormar maskara - 49.50 TL

BİM'in 17 Ekim Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler arasında gıda, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategori bulunmaktadır. 

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