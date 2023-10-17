BİM'de bugün indirimin dibine vurdu! Fiyatlar 22.50 TL, 25 TL, 34.50 TL, 47.50 TL'ye düştü!

Bu haftanın aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Süt Ürünleri:

İçim 5 kg yarım yağlı yoğurt - 109 TL İçim 1 L süt - 17.90 TL İçim 1 L kefir çeşitleri - 34.50 TL İçim 1750 g az yağlı yoğurt - 47.50 TL

Peynir ve Şarküteri: 5. Aknaz 1500 g yarım yağlı tost peyniri - 205 TL

İkbal 300 g evlik dana sucuk - 109 TL Polonez hindi füme - 29.50 TL

Atıştırmalık ve Hazır Yiyecekler: 8. Erpiliç 500 g piliç parmak köfte - 47.50 TL

Cocopops kakaolu mısır gevreği - 49.50 TL Bağcı siyah zeytin - 22.50 TL Namet dana kebap - 29.75 TL Bizim margarin paket 4x250 g - 55.50 TL

Temel Gıda Ürünleri: 13. Ayca lor peyniri - 36.50 TL

Efsane 5 kg ithal pilavlık pirinç - 109 TL Tukaş sos çeşitleri - 22.50 TL Nora 500 g un çeşitleri - 22.50 TL Melis közlenmiş kahvaltılık sos - 25 TL Tamek domates püresi - 7.50 TL Seğmen reçel çeşitleri - 27.50 TL Dr.Oetker 3’lü puding - 37.50 TL Şifa baba süt reçeli çeşitleri - 32.50 TL Superfresh ıspanak - 25 TL Feast taze fasulye - 35 TL Keskinoğlu chicken rings - 53.50 TL Pek food lahmacun - 59 TL Gurme porsiyon içli köfte - 45 TL

Ev ve Temizlik Ürünleri: 27. Molfix bebek bezi - 239 TL

Fairy platinum bulaşık makinesi tableti - 350 TL Rinso 10 kg toz deterjan - 209 TL Famila tuvalet kağıdı - 38 TL Famila kağıt havlu - 45 TL Kanz ıslak havlu - 19.50 TL Asperox 2,5 L yüzey temizleyici - 49.50 TL Hypo ultra çamaşır suyu - 54.50 TL

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri: 35. Elidor şampuan + saç kremi - 85 TL

Prize kadın parfüm - 75 TL Dushy duş jeli - 32.50 TL Lipz dudak koruyucu - 35 TL Molped günlük ped - 28.50 TL Casilli kadın slip - 59.50 TL Bolero erkek soket çorap - 27.50 TL Bolero kadın soket çorap - 24.50 TL Naturalove yeşim masaj aleti + gua sha taşı seti - 75 TL Oral-B diş fırçası - 25 TL Nivea el ve vücut kremi - 59.50 TL Flormar maskara - 49.50 TL

BİM'in 17 Ekim Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler arasında gıda, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategori bulunmaktadır.