BİM'de bu hafta ucuzluğun kitabı yazıldı! Cep telefonu 3.499 TL, termos, 399 TL, kavanoz 6,50 TL'ye düştü! İşte 14 Temmuz BİM aktüel ürünler

Cep telefonu 3.499 TL, termos, 399 TL, kavanoz 6,50 TL'ye düştü! İşte 14 Temmuz BİM aktüel ürünler... BİM'de bu hafta ucuzluğun kitabı yazıldı- BİM Marketlerinde 14 Temmuz tarihi itibarıyla satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen BİM aktüel ürünleri, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunmayı hedeflemektedir. İşte BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğundaki diğer ürünler ve fiyatları:

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set: Bu ankastre set, 4.299 TL fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı: Bu pratik ve kompakt buzdolabı, 2.899 TL fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Küçük mutfaklarda veya ofislerde ideal bir çözüm sunmaktadır.

Casper VIA M30 Cep Telefonu: Bu güçlü cep telefonu, 3.499 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak. Yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekmektedir.

Realme C25-Y Cep Telefonu: Bu telefon, 4.599 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak. Geniş ekranı, uzun pil ömrü ve hızlı işlemcisiyle kullanıcıların beğenisini kazanmaktadır.

Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz: Bu sağlıklı pişirme cihazı, 2.099 TL fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yağsız yemek pişirme imkanı sunan bu fritöz, pratik bir kullanıma sahiptir.

Sunny Çay Makinesi: Bu çay makinesi, 429 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak. Hızlı su kaynatma özelliği ve şık tasarımıyla dikkat çekmektedir.

Nautica Termos: Bu termos, 399 TL fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Sıcak veya soğuk içeceklerinizi uzun süre muhafaza etmek için ideal bir seçenektir.

Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi: Bu şık sürahi, 6,50 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak. Sofralara şıklık katacak olan bu sürahi, pratik bir kullanıma sahiptir.

Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar: Bu kavanozlar, farklı boyutlarda ve fiyatlarla tüketicilere sunulacak. 425 cc kavanoz 6,50 TL, 660 cc kavanoz 7,50 TL ve 1000 cc kavanoz 8,50 TL fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Chef's Kavanoz Kapağı Tekli: Bu kavanoz kapağı, 1,25 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak. Kavanozları pratik bir şekilde kapatmanızı sağlayan bu ürün, mutfağınızda kullanışlı bir yardımcı olacaktır.

BİM Marketlerinde 14 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak olan bu ürünler, tüketicilere uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler sunmayı hedeflemektedir. Her hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğu, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bütçelerine uygun alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenir.