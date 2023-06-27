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BİM marketten Kurban bayramına özel jest! Ürünler 'bu kadar da olmaz' denecek fiyata raflarda sakın kaçırmayın

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar BİM'in aktüel ürün kataloğunu heyecanla bekliyor.

BİM marketten Kurban bayramına özel jest! Ürünler 'bu kadar da olmaz' denecek fiyata raflarda sakın kaçırmayın
Yayın Tarihi : 2023-06-27 09:16

Ürünler 'bu kadar da olmaz' denecek fiyata raflarda sakın kaçırmayın... BİM marketten Kurban bayramına özel jest-  Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar BİM'in aktüel ürün kataloğunu heyecanla bekliyor. Uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan BİM'in aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünler dikkat çekiyor ve fiyatları merak ediliyor.

BİM aktüel ürün kataloğu, bayram için birbirinden farklı ürünleri sunuyor. İşte BİM aktüel ürün kataloğunda yer alan bazı ürünler:

  • RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet (18.999 TL)
  • RKS RSI-X PRO Katlanır Elektrikli Bisiklet (11.999 TL)
  • RKS ZF10 Elektrikli Bisiklet (9.999 TL)
  • Dijitsu 55 İnç UHD Android Led TV (6.999 TL)
  • DB100 Tezgahaltı Buzdolabı (2.699 TL)
  • Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu (3.399 TL)
  • Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (2.799 TL)
  • Kumtel Beyaz Ankastre Set (4.399 TL)
  • Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz (1.799 TL)
  • Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere (1.499 TL)
  • Fakir Neon Çay Makinesi (599 TL)
  • Keramika 12 Parça Yemek Takımı (379 TL)
  • Hobby Life Katlanır Temizlik Seti (199 TL)
  • Quick Dicer Bıçak Bileyici (99 TL)
  • İcemax Buzluk Termos 60 L (599 TL)
  • İcemax Musluklu Termos 15 L (139 TL)
  • Mangal 56x32x48 cm (159 TL)
  • House Pratik Sinek Öldürücü (85 TL)
  • Termo Piknik Çantası (85 TL)
  • Akınalbella Kadın - Erkek Tek Fiyat Yazlık Terlik (59 TL)
  • MGS Kum ve Su Havuzu (275 TL)
  • Pilsan Mini Kent 40 Parça (89 TL)
  • MGS Yarış Arabası Blok Seti (34,50 TL)
  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (85 TL)
  • Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm (79 TL)
  • Molinella 2’li Yastık Kılıfı (39,50 TL)
  • İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg (99 TL)
  • İçim Az Yağlı Yoğurt 1750 g (39,75 TL)
  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g (165 TL)
  • Ahmet İpek Dana Füme Kaburga 70 g (37,50 TL)
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