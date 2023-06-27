BİM marketten Kurban bayramına özel jest! Ürünler 'bu kadar da olmaz' denecek fiyata raflarda sakın kaçırmayın

Ürünler 'bu kadar da olmaz' denecek fiyata raflarda sakın kaçırmayın... BİM marketten Kurban bayramına özel jest- Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar BİM'in aktüel ürün kataloğunu heyecanla bekliyor. Uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan BİM'in aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünler dikkat çekiyor ve fiyatları merak ediliyor.

BİM aktüel ürün kataloğu, bayram için birbirinden farklı ürünleri sunuyor. İşte BİM aktüel ürün kataloğunda yer alan bazı ürünler: