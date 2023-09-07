BİM market 15 Eylül kataloğu tabuları yıktı! Gidenler yaşadı, dertleri boşadı!

15 Eylül tarihinde başlayacak olan bu indirim kampanyası, müşterilere cazip fırsatlar sunacak. Bim, özellikle dijital ürünler kategorisindeki ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Bim'in 15 Eylül katalogunda yer alacak ürünler ve detayları:

1. KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 11.999 TL

Bim'in yeni katalogunda yer alan dikkat çekici ürünlerden biri, KUBA markasına ait Katlanabilir Elektrikli Bisiklet. Şehir içi ulaşımda pratik ve çevre dostu bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek olan bu elektrikli bisiklet, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

2. Dijitsu 55" UHD Smart TV - 9.999 TL

Ev sineması deneyimini yaşamak isteyenler için Bim, Dijitsu markasının 55 inçlik UHD Smart TV'sini sunuyor. Yüksek çözünürlük, akıllı TV özellikleri ve geniş ekranıyla bu televizyon, ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyor.

3. Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu - 4.499 TL

Casper VIA M30 Plus cep telefonu, Bim'in yeni katalogunda yer alan bir diğer önemli ürün. Bu akıllı telefon, kullanıcılarına yüksek performans, geniş ekran ve çoklu kamera özellikleri sunuyor. Günlük kullanımın ötesinde fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için ideal bir seçenek.

4. Vivo Y15S Cep Telefonu - 3.499 TL

Bir diğer cep telefonu seçeneği ise Vivo Y15S modeli. Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu telefon, günlük ihtiyaçları karşılamak isteyenler için ideal bir tercih olabilir.

5. Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna - 99 TL

Makyaj yaparken veya kişisel bakım yaparken daha iyi görünmek isteyenler için tasarlanmış olan Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna, makyajın ve bakımın kalitesini artırabilir.

6. Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı

Kaş bakımına önem verenler için Polosmart'ın elektronik kaş düzeltme cihazı, pratik ve etkili bir çözüm sunuyor.

7. Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü

Manikür ve pedikür yapmayı sevenler için tasarlanan bu set, tırnak bakımını kolaylaştırırken, nasır sökücü ile ayak bakımına da katkı sağlar.

8. Polosmart Elektronik Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici

Cilt bakımına önem verenler için geliştirilen bu ürün, siyah noktaları temizlemek ve cildi tazelemek için kullanılır.

9. Polosmart Tırnak Kurutucu

Tırnak bakımı yapanlar için tasarlanmış olan bu ürün, tırnakların hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur.

10. Polosmart Akıllı Baskül

Sağlıklı yaşamı desteklemek isteyenler için tasarlanmış olan Polosmart Akıllı Baskül, vücut ağırlığını ölçmenin yanı sıra farklı sağlık verilerini de takip etmenizi sağlar.

11. Polosmart Burun ve Kulak Kıl Alma Favori Düzeltme

Kişisel bakımın önemli bir parçası olan burun ve kulak kıllarını temizlemek için tasarlanmış olan bu ürün, hijyenik bir çözüm sunar.

12. Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi

Erkekler için saç ve sakal bakımını kolaylaştıran bu ürün, keskin bıçaklarıyla hassas bir tıraş deneyimi sunar.

13. Glass in love Ayaklı Cam Çay Bardağı 6'lı

Evde çay keyfini daha özel hale getirmek isteyenler için tasarlanmış olan bu ayaklı cam çay bardakları, estetik bir sunum imkanı sunar.

14. Glass in love Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü

İçeceklerinizi daha şık bir şekilde servis etmek isterseniz, Glass in love Ayaklı Meşrubat Bardakları işinizi görebilir.

15. Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 3'lü

Kahve severler için tasarlanmış olan bu bardaklar, kahve yanında atıştırmalıkları da rahatça servis etmenize olanak tanır.

16. Glass in love Cam Vazo

Ev dekorasyonunu güzelleştirmek ve çiçekleri sergilemek isteyenler için şık bir cam vazo seçeneği.

17. Glass in love Cam Şekerlik 300 ml

Çay ve kahve yanında misafirlere şeker sunmanın şık bir yolu olan Glass in love Cam Şekerlik, estetik bir dokunuş sağlar.

18. Glass in love Cam Büyük Servis Tabağı 32 cm

Büyük ve şık bir servis tabağı arayanlar için ideal bir seçenek.

19. Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı

Mutfakta yerden tasarruf etmek isteyenler için tasarlanmış olan bu tezgah altı buzdolabı, yiyeceklerinizi taze tutmanızı sağlar.

20. Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set

Mutfakta modern bir görünüm arayanlar için tasarlanmış olan bu ankastre set, yemek hazırlama deneyimini daha keyifli hale getirebilir.

21. Paşabahçe Invitation Oval Tabak 25 cm

Şık ve zarif bir sofra düzenlemek isteyenler için tasarlanmış olan Paşabahçe markasına ait oval tabak.

22. Paşabahçe Invitation Kase 17 cm

Yemeklerinizi daha özel bir sunumla servis etmek isterseniz, bu zarif kase seçeneği işinizi görebilir.

23. Paşabahçe Invitation Oval Tabak 17 cm 2'li

Şık ve fonksiyonel bir sofra düzenlemek isteyenler için ideal bir tercih.

24. Range Midi Blend Blender Set

Mutfakta yaratıcı olmak isteyenler için tasarlanmış olan bu set, smoothie ve karışık içecekler hazırlamak için kullanışlıdır.

Bim'in yeni katalogu, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok farklı kategoride ürün bulunuyor. Bu ürünler, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor ve müşterilere ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunuyor.

Bim Zincir Marketleri'nin 15 Eylül kataloguyla müşterilere sunduğu bu indirimli ürünler, ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ve ekonomik alışveriş yapmayı hedefleyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Müşteriler, bu kampanya sayesinde birçok ürünü daha uygun fiyatlarla temin edebilirler. Bim, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma geleneğini sürdürüyor ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. 15 Eylül'den itibaren başlayacak olan bu kampanya, Bim mağazalarında ve online platformda müşterilere sunulacak. Bu fırsatları kaçırmamak için Bim mağazalarını ve resmi web sitesini takip etmekte fayda var. Unutmayın, ekonomik alışverişin adresi Bim Zincir Marketleri!