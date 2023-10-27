BİM indirim kataloğu yayınladı! BİM marketleri 27-28-29-30-31 Ekim FİYAT LİSTESİ! Fiyatlar 11.50, 22.50 TL...

BİM tarafından çok büyük indirimler sunulan yeni aktüel ürünler kataloğu ile karşımızda. Tam 6 sayfa ayrılan bu katalog, tüketicilere birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. İşte bu indirimlerden bazıları:

Balıkçılık Tutkunlarına Özel Ürünler

27 Ekim 2023 tarihinde BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda balıkçılık tutkunlarını sevindirecek ürünler bulunuyor. Olta Sehpası 179,00 TL, Tekli Olta Ayağı 65,00 TL, Hobi Olta Seti 499,00 TL, Balıkçı Makası 49,50 TL ve Balıkçı Çantası 179,00 TL gibi cazip fiyatlarla bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Balık tutmayı sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Teknoloji Severler İçin Harika Seçenekler

Aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında teknoloji tutkunlarına özel ürünler yer alıyor. 55 inç UHD smart TV, HP notebook, HP tanklı yazıcı ve kablosuz klavye mouse set gibi ürünler bu sayfada sizleri bekliyor. Ayrıca ışıklı kumbara, kulak içi kulaklık, 4 çekmeceli derin dondurucu ve telefon tablet standı gibi ev ve ofis ihtiyaçlarına yönelik ürünler de bulunuyor.

Hobi ve Sanat Malzemeleri

Kataloğun ikinci sayfasında hobi ve sanat tutkunlarına hitap eden ürünler bulunuyor. Hobi olta seti, tuval, olta sehpası, balık kavrama aparatı, akrilik boya, fırça seti, zoka, puzzle ve sahte silikon yem gibi ürünlerle sanatsal yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri

Üçüncü sayfada dikiş ve örgü ürünleri, desenli çift kişilik yorgan, yazma ipliği, dantel ipliği, polar yelek, eşofman takımı, çamaşır yıkama filesi ve polar eldiven gibi ev tekstili ve giyim ürünleri bulunuyor. Evdeki konforu ve şıklığı artırmak için harika seçenekler sunan BİM, bu ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor.

Eğlenceli ve Eğitici Oyuncaklar

Çocuklar için BİM aktüel ürünler kataloğunda eğlenceli ve eğitici oyuncaklar da yer alıyor. Oyuncak bloklu tren seti, bez bebek, küvette bebek, kovalı oyun hamuru seti, animasyon balon seti, mini taşıt ve helikopter gibi sevimli oyuncaklar çocukları bekliyor.

Mutfakta Pratik Çözümler

Mutfak ihtiyaçlarına yönelik olarak kavanoz, oval kase, tereyağlık, yağlık, sirkelik, kahve yanı su bardağı, servis tabağı ve meşrubat bardağı gibi ürünler de BİM aktüel ürünler kataloğunda bulunuyor. Mutfakta işleri kolaylaştıracak pratik gereçleri uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Şefler İçin Mutfakta İndirimler

Son sayfada ise mutfakta işleri kolaylaştıracak şef bıçağı, 2 katlı kurabiyelik, kek tabağı, krep tavası, kepçe altlığı ve ortadan açılır kapaklı çöp kovası gibi pratik mutfak gereçleri bulunuyor. Mutfakta lezzetli yemekler yapmayı sevenler için harika seçenekler sunuluyor.

BİM’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu ile hem evinizi hem de kendinizi yenileyebilirsiniz. Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM ile kaliteyi uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

BİM İndirim Kataloğu Yayınladı!