BİM 9 Haziran aktüel kataoğu tabuları yıktı! O ürünler 59 TL, 129 TL ve 199 TL'ye düştü! Yetişen alır

O ürünler 59 TL, 129 TL ve 199 TL'ye düştü! Yetişen alır... BİM 9 Haziran aktüel kataoğu tabuları yıktı- Son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde hizmet veren BİM marketler zinciri, 9 Haziran Cuma günü itibarıyla 81 ilde bulunan şubelerinde indirimli ürünler sunacak. BİM resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, merakla beklenen indirimli ürünlerin listesi ve indirimli fiyatları da açıklandı. İşte BİM'de indirime girecek ürünler ve aktüel ürünler kataloğu hakkında detaylar...

BİM'de Hangi Ürünler İndirime Giriyor?

BİM marketler zinciri, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarken, düzenli olarak düzenlediği indirim kampanyalarıyla da dikkat çekiyor. 9 Haziran Cuma günü itibarıyla başlayacak olan indirimlerde, çeşitli kategorilerde birçok ürün indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak. İndirimli ürünler arasında gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, elektronik ürünler, tekstil ürünleri ve daha birçok kategori bulunacak. Bu fırsatı kaçırmamak için BİM şubelerine uğramanız yeterli olacak.

BİM, müşterilerine sunmuş olduğu indirimli ürünlerin yer aldığı Aktüel Ürünler Kataloğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aktüel Ürünler Kataloğu, belirli periyotlarla yayınlanan ve indirimli ürünlerin detaylı bir şekilde listelendiği bir broşür niteliğindedir. Bu katalog, müşterilere hangi ürünlerin indirimli olarak satışa sunulacağı konusunda bilgi verir ve alışveriş planlamalarını kolaylaştırır. BİM'in resmi internet sitesi üzerinden bu kataloğa erişebilir ve indirimli ürünler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

BİM'de Kaçırılmayacak Fırsatlar! İşte İndirimli Ürünler Listesi ve Fiyatları

BİM marketler zinciri, müşterilerine yine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 9 Haziran Cuma günü itibarıyla BİM şubelerinde yer alacak indirimli ürünler arasında birçok dikkat çekici ürün bulunuyor. İşte indirimli ürünler listesi ve fiyatları...

Işıklı Gaming Mouse Pad - 199 TL: Oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak ışıklı gaming mouse pad, sadece 199 TL'ye sizleri bekliyor.

Mini Oyuncu Klavyesi - 129 TL: Kompakt tasarımıyla öne çıkan mini oyuncu klavyesi, performansıyla büyük beklentilerinizi karşılayacak. Bu ürünü sadece 129 TL'ye satın alabilirsiniz.

Metalik Membran Klavye - 179 TL: Şık ve dayanıklı metalik membran klavye, oyuncular için ideal bir seçenek olacak. BİM'deki indirimle birlikte bu klavyeye sadece 179 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Gaming Kulaklık - 329 TL: Ses kalitesiyle oyun deneyimini zirveye taşıyacak olan gaming kulaklık, 329 TL'ye sizleri bekliyor. Detaylı ses ve mikrofon performansıyla bu ürün, oyuncuların vazgeçilmezi olacak.

Araç İçi Telefon Tutacağı - 59 TL: Seyahatlerinizde telefonunuzu güvenle kullanmanızı sağlayacak araç içi telefon tutacağı, sadece 59 TL'ye satışa sunulacak. Pratik tasarımıyla dikkat çeken bu ürünü kaçırmayın.

Büyük Boy Valiz - 595 TL: Seyahatlerinizde ihtiyaç duyacağınız büyük boy valiz, sağlam yapısıyla güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. BİM'deki indirimle birlikte bu valize sadece 595 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Orta Boy Valiz - 495 TL: Orta boy valiz, şık tasarımı ve kullanışlı iç hacmiyle seyahatlerinizde size eşlik edecek. Bu ürünü sadece 495 TL'ye satın alabilirsiniz.

Küçük Boy Valiz - 345 TL: Hafif ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken küçük boy valiz, seyahatlerinizde pratik bir kullanım sunuyor. BİM'deki indirimle birlikte bu valize sadece 345 TL'ye sahip olabilirsiniz.