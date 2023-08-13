BİM 15 Ağustos itibariyle o ürünleri 19.90 TL, 29.50 TL, 12.50 TL'den satacak! Vatandaşlar kapıda kuyruk olacak!

Vatandaşlar kapıda kuyruk olacak! BİM 15 Ağustos itibariyle o ürünleri 19.90 TL, 29.50 TL, 12.50 TL'den satacak- Vatandaşlar, her hafta yayınlanan yeni katalog ürünleriyle daha uygun fiyatlarla temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için marketin yolunu tutuyor.

Yeni İndirim Kataloğuyla Fırsatlar Kapınızda

Büyük bir zincir market olan BİM, sunduğu yeni indirim kataloğu ile vatandaşların birçok avantajlı indirimden faydalanabilmesini sağlıyor. Ağustos ayının getirdiği fiyat artışlarına rağmen, vatandaşlar bu fırsatları değerlendirmek için marketlere akın ediyor.

15 Ağustos İtibariyle Geçerli İndirimlerle Tanışın

15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak bu indirimler, temel gıda ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılamak isteyen herkes için büyük bir fırsat sunuyor. Vatandaşlar, merakla bekledikleri yeni indirimlerin hangi ürünlerde geçerli olduğunu öğrenmek istiyorlar. İşte 15 Ağustos tarihli BİM aktüel kataloğundan bazı ürünler:

Süt Ürünleri ve İçecekler:

Kerem Ballı Kaymak 39.50 TL

Ayçiçek Lor Peyniri 29.50 TL

İçim 3 kg 79.50 TL

İçim 1 L Ayran 18.50 TL

Dost 1 L Yağlı Süt 14.75 TL

Danone Kakaolu Süt 12'li 54.50 TL

Torku 1L Yağlı Süt 19.90 TL

Danone Bitkisel Yağlı Krema 39.50 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 29.50 TL

Pınar Yağlı Süt 29.50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 16.90 TL

Dost 5 kg Yarım Yağlı Yoğurt 105 TL

İçim Labne 3'lü 49.50 TL

Sek Quark Çeşitleri 12.50 TL

İçim Kefir Çeşitleri 28.75 TL

Mutfak Ürünleri: