Beşiktaş'ın sürpriz teknik direktörü belli oldu! Sergen Yalçın sürprizi

Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la birlikte 3 teknik direktörünü yollayan Beşiktaş'ta sürpriz. Siyah beyazlılar yeni teknik direktörünü seçiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör için artık isim netleşti. Beşiktaş teknik direktör koltuğu için yabancı isimlerle görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Sergen Yalçın ismi bir kez daha öne çıktı.

Hasan Arat koltuğa geçti!

Siyah beyazlılarda teknik direktör koltuğu için başkan Hasan Arat direkt olarak dümene geçti. Çok titiz bir teknik direktör çalışması yapan Beşiktaş, Genesio, Nistelrooy ve solskajaer ile görüşmeyi tamamladı. Beşiktaş teknik direktör için bir çok isimle görüştü.

Conte ve Flick ismi öne geçti!

Beşiktaş teknik direktörü Hasan Arat Flick ve conte ile de görüştü. Ancak ekonomik olarak bu isimler çok zor. Hansi Flick ile başbaşa göreşen Arat, bu sezon takım çalıştırmak istemediğini ifade etti. Conte için ise transfer ücreti isteği karşılanmayacak cinste.

Beşiktaş böylelikle 7-8 teknik direktör ile doğruran temasa geçti.

Bruno Genesio isteği belli oldu!

Beşiktaş'ın teknik direktörü için Bruno Genesio evet dedi. Hoca 3.5 yıllık sözleşme ve ekibi hariç sezon başına 3 milyon euro talep etti.

Ole Gunnar Solskjaer para tamam süre?

Ole Gunnar Solskjaer ile de görüşen Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürüyor. Hoca ile para da anlaşıldı, sözleşme süresiyle ilgili ufak pürüzler kaldı.

Andre Breitenreiter, Hasan Arat'ın listesinde yer alıyor ancak görüşme sağlanmadı.

Ruud Van Nistelrooy olmadı!

Hollanda futbolunun en yetenekli isimleri arasında yer alan Ruud Van Nistelrooy olumsuz rapor vererek takımın başına geçmeyeceğini açıkladı.

Rudi Garcia'da Nistelrooy gibi teşekkür ederek teklifi retetti.

Gözler Sergen Yalçın'da

Beşiktaş'ın yine teknik direktör için 1. sıraya Sergen Yalçın geçiyor. Sergen Yalçın, Beşiktaş kulübüne Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın sistemi Rıza Çalımbay'ı örnek göstererek bende olmaz dedi. Sergen Yalçın bir üst kişiyle futbol anlamında çalışma ihtimali olmadığını kulübe bildirdi. Ancak Sergen Yalçın için taraftar baskısı sürüyor.

Beşiktaş'ın teknik direktörü 2'sinden biri olacak!

Siyah beyazlılar sabah saatlerinde görüştüğü Bruno Genesio ve Ole Gunnar Solskjaer son kez masaya oturacak. Sözleşme ve para konusunda anlaşma sağlanırsa Bruno Genesio yada Ole Gunnar Solskajaer takımın yeni teknik direktörü olacak. Ancak iki isimden biri olmazsa Beşiktaş Sergen Yalçın'ın kapısına gidecek.

Sergen Yalçın ısrarı yönetimde de var!

Hasan Arat, ekip işi dediği kulüp yönetme de Sergen Yalçın'ı taraftar kadar yönetim kurulunda da baskılar var. Getirelim Sergen Yalçın'ı diyenlerin sayısı oldukça fazla. Sergen Yalçın 2 yabancı hoca olmazsa yeni yılda takımın başına geçebilir.