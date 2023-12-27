Beşiktaş geç kaldı! Sergen Yalçın Fatih Terim izinden Yunanistan takımına imza atıyor

Olympiakos’ta Sergen Yalçın sesleri! Fatih Terim'in Panathinaikos başına geçmesi ardından Yunanistan takımlarından türk teknik direktörlere teklifler geliyor.

Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın sürpriz bir talip. Sergen Yalçın FAtih Terim izinden Yunanistan'a gidiyor.

LÜE TV sahibi Levent Ümit Erol'un son dakika olarak verdiği haberde, Beşiktaş için ismi geçen tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'in izinden Yunanistan yolunu tutacağı oldu.

Yunanistan liginde 2. bir türk teknik direktör olabilir açıklamaları sonrası Levent Ümit Erol , "Yakında Olympiakos'ta Sergen Yalçın olabilir. Giderse şampiyon da olur, yayın haklarını da Acun Ilıcalı alır" açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın'ın yakın arkadaşı da olan Levent Ümit Erol, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş dönemi tüm transfer haberlerini de vermişti ve Beşiktaşlılar arasında çok seviliyor. Haberi duyan Beşiktaşlılar "Beşiktaş geç kaldı" yorumlarını yaptı.

Beşiktaş'ın teknik direktör kararı Samet Aybaba tarafından 28 Aralık perşembe günü verilecek.