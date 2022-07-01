Beren Saat-Kenan Doğulu çifti Kraliçe Elizabeth'in partisine katıldı!

Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 70.yılı vesilesiyle Platin Jubilesi’nin de kutlanacağı İngiliz Ticaret Odası’nın geleneksel 'Yaz Partisi', Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlendi.

Davette diplomatik çevreler, cemiyet hayatından ünlü isimler ve iş dünyası bir araya geldi.



BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU DA KATILDI



Partide boy gösterenler arasında Kenan Doğulu ile Beren Saat de vardı. Ünlü çift, parti girişi gazetecilere poz verdi.



'KRALİYET ŞAPKASI' DİKKAT ÇEKTİ

Lila rengi kıyafetleriyle kombin yapan çiftin görüntülerinde, Beren Saat'in kafasına taktığı 'Kraliyet şapkası' dikkat çekti.