Berber fiyatlarına ballı kaymaklı zam: İşte yeni berber fiyat listesi

Zam furyasının etkisi saç kesimi ücretlerine de yansıdı. Son dakika açıklamasına göre, Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası, saç kesim hizmetlerine zam kararı aldı. Yapılan yeni tarifeye göre, birinci sınıf hizmetler için fiyat değişiklikleri aşağıdaki gibi belirlendi:
- Saç ve sakal kesim, yıkama ve fön: 275 TL
- Saç ve sakal kesimi: 200 TL
- Sadece saç kesimi: 150 TL
- Modern saç kesimi: 175 TL
- Sadece sakal kesimi: 90 TL
- Modern sakal kesimi: 120 TL
- Saç kesimi, yıkama ve fön: 180 TL
- Sakal kesimi, yıkama ve fön: 140 TL
- Sadece saç yıkama ve fön: 90 TL
- Çocuk saç kesimi (0-12 yaş) makasla: 100 TL
- Çocuk saç kesimi (0-12 yaş) makineyle: 80 TL
- Saç boyama: 600 TL
- Bıyık boyama: 100 TL
- Sprey sıkma: 60 TL
- Damat tıraşı: 1100 TL
- Yüz maskesi: 80 TL
- Kulak ağda: 80 TL
- Yüz ağda: 80 TL
- Jöle ile saça şekil verme: 50 TL
- Ense düzeltme: 70 TL
- Keratin veya Botox uygulama: 400 TL
- Cilt bakımı ve maske: 150 TL
Berber ve Kuaför Hizmetleri Zam Kararı
Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası'nın aldığı bu zam kararı, saç kesimi ve diğer berber hizmetlerinin fiyatlarını etkileyecek gibi görünüyor. Yeni fiyatlarla birlikte müşteriler, berber ve kuaför hizmetlerine zam yapılmasının ardından güncellenen fiyat listesiyle karşılaşacak.