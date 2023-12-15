Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!

Uluslararası piyasalarda brent varil petrol fiyatı gittikçe düşüyor. Bu durum araç sahipleri için güzel bir haber. Çünkü benzin ve motorinde indirim uygulanma ihtimalini artırıyor. Gelen bilgiler doğrultusunda da benzin fiyatlarının daha aşağı çekileceği öğrenildi. Peki akaryakıt fiyat listesine dair bizleri başka neler beklemekte? 15 Aralık güncel fiyatlarını paylaşacağız. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin motorin LPG litresi kaç TL'ye satılmakta? Yakın zamanda motorine yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından, bir gün sonra 88 kuruş daha indirim gerçekleşti. Bu indirimlerin etkisiyle motorin fiyatları önemli ölçüde azaldı. Ardından ek bir indirim daha yapılarak, motorin fiyatlarından 1 lira 65 kuruş daha düşürüldü.

15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları dikkat çekici bir şekilde farklılık gösteriyor. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 32,98 TL, motorinin litre fiyatı 35,43 TL ve otogazın litre fiyatı 18,63 TL olarak belirlendi. Anadolu yakasında ise benzin 32,93 TL, motorin 35,37 TL ve otogaz 18,16 TL seviyesinde. Ankara'da benzinin litre fiyatı 33,67 TL, motorinin litre fiyatı 36,06 TL ve otogazın litre fiyatı 18,50 TL olarak kaydedildi. İzmir'de ise benzin 33,82 TL, motorin 36,28 TL ve otogaz 18,27 TL olarak saptandı.

Yılbaşında Akaryakıt Fiyatları Ne Olacak?

Akaryakıt fiyatları 2023 Aralık ayında yeniden ucuzlar mı bilinmez. Piyasalardaki değişikliklere bağlı olarak zam veya indirim kararları verilecektir. Ancak şu an için konuşacak olursak da indirim kararının alınması daha yüksek ihtimal gözüküyor. 2024 yılına girerken vergilere gelecek zamları da göz önünde bulundurmalıyız. Akaryakıta yakın zamanda litre başına 5 TL zam gelebilir.