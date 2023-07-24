Benzin fiyatlarına eşi görülmemiş zam! Bugün depoları hemen fulleyin! Yarın tabela kökten değişiyor!

Bugün depoları hemen fulleyin! Yarın tabela kökten değişiyor! Benzin fiyatlarına eşi görülmemiş zam- Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) zamları, vatandaşların dikkatini çeken önemli konulardan biri oldu. Geçtiğimiz haftalarda akaryakıta yapılan zamlar, emsali görülmemiş bir artışa işaret etti. Motorine yapılan 6 TL'lik zammın ardından şimdi de benzin fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yeni zam miktarı, 25 Temmuz 2023 Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 2 TL ekleyecek. Bu önemli artışla birlikte benzin fiyatları, motorin fiyatlarını geride bırakarak önemli bir fark oluşturacak.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şu anki verilere göre, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.91 TL, Ankara'da 34.39 TL, İzmir'de 34.57 TL ve Antalya'da 35.09 TL olarak belirlenmiş durumda. Benzin fiyatları ise İstanbul'da 34.02 TL, Ankara'da 34.48 TL, İzmir'de 34.59 TL ve Antalya'da 35.11 TL olarak görülmektedir. Ancak, 25 Temmuz 2023 Salı gününden itibaren gelecek olan 2 TL'lik zamla birlikte benzin fiyatları epey yükselecek.

Tahmini Yeni Benzin Fiyatları

25 Temmuz 2023 Salı gününden itibaren gerçekleşecek 2 TL'lik zam, benzin fiyatlarını şu şekilde etkileyecek:

İstanbul'da litre fiyatı 36.02 TL olacak.

Antalya'da litre fiyatı 37.11 TL olacak.

Diğer illerdeki güncel motorin, benzin ve LPG fiyatlarına bakıldığında ise şu durum görülmektedir:

Benzin fiyatlarındaki bu önemli zam, vatandaşların akaryakıt masraflarını etkileyecek ve ekonomik durumlarına yansıyacaktır. Araç sahiplerinin ve tüketicilerin, bu zamlı dönemde yakıt tüketimlerini daha verimli şekilde yönetmeleri önem kazanacaktır. Ayrıca, güncel fiyat değişimlerini takip ederek daha bilinçli yakıt alışverişi yapmak da ekonomik açıdan önemlidir.