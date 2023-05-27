Ben Bu Cihana Sığmazam Kayıkçı şok edecek! Kayıkçı kim belli oldu

Ekranların en sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölümüyle bu hafta ekranlara gelmeye devam edecek. her hafta salı reyting rekorları kıran Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi Kayıkçı'nın peşinde. Ben Bu Cihana Sığmazam Kayıkçı'nın kızını öldürmeyerek ona ulaşmak için var gücüyle çalışan ekip, Azra'nın bu bölüm Cezayir Türk'e iyiden iyiye yaklaşıp babasıyla ilgili ipuçları verecek!

Ben Bu Cihana Sığmazam Kayıkçı kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde bittiği gibi soru işaretleri kalmıştı. Cezayir Türk ilk defa Kayıkçı'nın bir fotoğrafını gördüğü sahne sonrası Leyla'nın da Kayıkçı'yla karşılaştığı bir bölüm ekrana geldi.

Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla Ateş'i öldürecek mi?

Ekranların fenomen işinde bu hafta Leyla ve Ateş sık sık karşı karşıya gelecek. Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla önce Ateş'in eline bıçak saplayacak. Hemen ardından son sahnede Leyla Ateş'i öldürmeye çalışacak. Ancak Leyla Ateş'i neden öldürüyor, Cezayir Türk haberi olmadan Leyla bir hata daha mı yapacak merak ediliyor. Ancak Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde Kayıkçı'nın net ortaya çıkması bekleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam Kayıkçı Ateş mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanında Kayıkçı kim, Kayıkçı Ateş mi gibi sorular sıklıkla gelecek. ÖZellikle Leyla'nın onu öldürmek zorunda kaldığı sahne sonrası akıllara Ateş Türk Kayıkçı mı yoksa Ateş de Kayıkçı'ya mı çalışıyor sorusu cevap arayacak. İhanet en yakınından gelir diyerek 33 bölüm geçiren Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi, bu bölümde herşeyi ortaya dökecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam Ateş ölecek mi?

Bu hafta iki başrol oyuncusu Azamet ve Melike'nin diziden ayrılmasıyla tüm Türkiye aynı soruya kitlendi. Azamet ve Melike sonrası Ateş Türk karakteri de diziden çıkacak mı? Ateş Türk ölecek mi sorusu cevap arıyor. Ancak bize gelen ilk bilgilere göre Ateş Türk yaşayacak. Ateş Türk Kayıkçı'nın elamnı olarak mı yaşayacak yoksa yoluna devam mı edecek bilinmiyor.

Kayıkçı Ateş Türk'ün annesi mi?

Kayıkçıyla ilgili cevaplar da Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde bitmek bilmiyor. Kayıkçıyla ilgili son gelen bilgiler Kayıkçı karakteri ters köşe yapılarak bir bayan oyuncu çıkabilir ve bu Ateş Türk'ün annesi olabilir. Ancak bir çok kişi de Kayıkçı'nın Cezayir' Türk'ün abisi Ateş'in babası çıkması bekleniyor. Ancak Türk ailesi kendisine böyle bir düşman yaratmayacağı için Kayıkçı'nın Ateş'in annesi çıkma ihtimali kuvvetlendi.