Belirsizlik satışları başladı! Pozisyon alın uyarısı yapan Tunç Şatıroğlu'ndan ters köşe eden ons ve gram altın fiyat açıklaması

Pozisyon alın uyarısı yapan Tunç Şatıroğlu'ndan ters köşe eden ons ve gram altın fiyat açıklaması! Belirsizlik satışları başladı- Altın, ülkemizin en değerli ve eski yatırım araçlarındandır. Önemli bir yatırım aracı olmasından dolayı altın seyri ülkemizde dikkatlice takip edilir. Tunç Şatıroğlu, son zamanlarda altınla ilgili yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çekti. Günümüzün etkili ve değerli ekonomistlerinden biri olan Tunç Şatıroğlu, altına dair yeni değerlendirmeler ve tahminlerde bulundu. Tunç Şatıroğlu’nun altına dair değerlendirmeleri ve tahminleri haberin devamında….

ABD’deki Belirsiz Piyasalar Ons Altını Etkiler mi?

Tunç Şatıroğlu, dünya genelindeki piyasa hareketlerini izleyerek altın ve diğer yatırım araçları üzerine yaptığı doğru tahminleriyle gündeme geldi. Ekonomist Şatıroğlu, altın piyasalarındaki inişleri ve çıkışları masaya yatırdı. Yaptığı analizlerle doğru tahminlere ulaşan Tunç Şatıroğlu, önümüzdeki günlerde altının nasıl seyredeceğine dair yeni tahminlerde bulundu. Şatıroğlu, altındaki yükselişlerin hep aynı şekilde devam etmeyeceğinin altını çizdi. Şatıroğlu’nun yaptığı açıklamalara göre altının durumu ve ne zaman yükselişe geçeceği yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı.

Dünya genelinde pandeminin etkisi halen devam etmekte. Şatıroğlu, pandeminin bir yansıması olarak yaşanan belirsizlikler nedeniyle ons altında gerilemelerin olacağını ifade etmişti. Yaşanan yükselişlerin kısa süreli olduğunu da ayrıca vurguladı. Amerika piyasalarının bir süre kapalı kalması, altın hareketlerinin tam belirlenememesine neden oldu. Amerika piyasaları açılıp belirsizlikler ortaya çıkınca ons altının fiyatında düşüşler yaşandı. Bu düşüşlerin süresi ve ne zamana kadar devam edeceği ile ilgili açıklama yapılması ve altının yükselişe geçmesi dört gözle bekleniyor.

Gram Altın Ne Kadar Olur? Altın Doğru Yatırım mı?

Altına yatırımı olup zarar etmek istemeyenler Ekonomist Tunç Şatıroğlu’nu yakından takip etmektedir. Ons altın hakkında değerlendirmeler yapan Şatıroğlu, gram altın için de tahminlerde bulundu. Tunç Şatıroğlu, doların ve ons altının ekside olduğu bir ortamda gram altının yükselmeyeceğini belirtti. Şatıroğlu’nun matematiksel olarak yapılan çıkarımlara dayandırdığı açıklamaya göre ons altın gibi gram altında da düşüşler gözlenecek. Gram altının düşeceğini söyleyen ünlü ekonomist ne kadar olacağına dair net bir rakam vermedi. Dünya piyasalarında risk artışı olduğu müddetçe altın fiyatlarında yükseliş beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Risk varsa altın düşecektir. Riskler ortadan kalktığında altında yükselmeler görülebilir.

22 Haziran 2023 tarihinde altın fiyatları şu şekildedir:

Gram altın alış fiyatı 1.435,39 lira, satış fiyatı ise 1.461,36 lira olarak belirlenmiştir.

Çeyrek altın için yeni çeyrek alış fiyatı 2.323 lira, satış fiyatı ise 2.387 lira olarak açıklanmıştır. Eski çeyrek altının alış fiyatı ise 2.301 lira, satış fiyatı ise 2.351 lira olarak belirlenmiştir.

Yarım altın için yeni yarım alış fiyatı 4.631 lira, satış fiyatı ise 4.775 lira olarak açıklanmıştır. Eski yarım altının alış fiyatı ise 4.605 lira, satış fiyatı ise 4.687 lira olarak belirlenmiştir.

Tam altın için yeni tam alış fiyatı 9.249 lira, satış fiyatı ise 9.506 lira olarak belirlenmiştir. Eski tam altının alış fiyatı ise 9.211 lira, satış fiyatı ise 9.375 lira olarak açıklanmıştır.

Ata altın için yeni Ata altın alış fiyatı 9.494 lira, satış fiyatı ise 9.711 lira olarak belirlenmiştir. Eski Ata altının alış fiyatı ise 9.487 lira, satış fiyatı ise 9.653 lira olarak açıklanmıştır.

Ata beşli altın için yeni Ata beşli altın alış fiyatı 47.685 lira, satış fiyatı ise 48.621 lira olarak açıklanmıştır. Eski Ata beşli altının alış fiyatı ise 47.395 lira, satış fiyatı ise 48.360 lira olarak belirlenmiştir.

Gremse altın için yeni gremse altın alış fiyatı 23.157 lira, satış fiyatı ise 23.731 lira olarak belirlenmiştir. Eski gremse altının alış fiyatı ise 23.013 lira, satış fiyatı ise 23.513 lira olarak açıklanmıştır.

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