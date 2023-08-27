Bedavadan bir tık ucuz! CarrefourSA müthiş kampanya yaptı! Deterjan, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatları dipte!

Deterjan, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatları dipte! Bedavadan bir tık ucuz! CarrefourSA müthiş kampanya yaptı- CarrefourSA, yüzlerce üründe sağladığı indirim fırsatlarıyla müşterilerine büyük avantajlar sunuyor. Pek çok zincir market gibi, CarrefourSA da vatandaşların bütçelerini rahatlatmak ve ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak amacıyla özel kampanyalarını duyurdu. Son dönemde artan ürün fiyatları nedeniyle giderlerde yaşanan artış, market alışverişlerini etkilemişti. Ancak CarrefourSA'nın sunduğu indirimlerle bu durum biraz daha hafifliyor.

Zamdan Kaçınmanın Yolu: İndirimli Ürünler

Zam döneminde, vatandaşlar en temel ihtiyaçlarını bile daha yüksek fiyatlarla karşılamak zorunda kalabiliyor. Ancak zincir marketlerin sağladığı indirimler, harcamaları daha kontrol altına almayı sağlıyor. CarrefourSA da müşterilerine indirimli ürünlerle bu konuda destek sunuyor. Online alışveriş veya şubelerden alınabilen bu ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.

CarrefourSA'da Yeni Kampanyalı Ürünler

CarrefourSA, müşterilerin beğenisini kazanan ve tercih edilen bir market olarak, yeni kampanyalı ürünlerini duyurmaya başladı. Deterjan, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerde özel indirimler sunuluyor. İşte bazı örnekler:

Ariel Dağ Esintisi Renklilere Özel Çamaşır Deterjanı 7 Kg 46 Yıkama: 199,90 TL

U Green Clean Baby Sıvı Çamaşır Deterjanı 1000 Ml: 142,17 TL

Yumoş Çamaşır Deterjanı Sıvı Bakım Siyah Ve Koyu Renkli Giysiler İçin 42 Yıkama 2520 ml: 95,63 TL

Fairy 1500 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon: 74,80 TL

Omo Active Oxygen Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar İçin En Zorlu Lekeleri İlk Yıkamada Çıkarır 26 Yıkama 1690 ml: 112,46 TL

Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Havlu İndirimleri de Sizi Bekliyor

CarrefourSA'nın kampanyalı ürünleri sadece deterjanla sınırlı değil. Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi günlük ihtiyaçlarda da büyük indirimler bulunuyor. İşte bazı örnekler:

Solo Tuvalet Kağıdı Bambu 12'li: 52,00 TL

Selpak Dev Rulo 2'li: 54,08 TL

Carrefour Kulak Temizleme Pamuğu 200'Lü: 12,95 TL

Solo Tuvalet Kağıdı 32'li: 183,23 TL

Solo Dev Rulo Havlu: 40,73 TL

Acele Edin, Fırsatları Kaçırmayın!

CarrefourSA tarafından sunulan bu indirimli ürünler sınırlı bir süre için geçerli olacak. Bu nedenle, harcamalarınızı düşürmek ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, kampanyaların başladığı anda harekete geçmekte fayda var. Üstelik indirimlerden faydalanmak için şubelere gitmek ya da online alışveriş yapmak da oldukça kolay.